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Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

16.12.2018 15:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей из цикла «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – молодой специалист, для которого понятие Родина – священно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лейтенант Александр Липский – один из тех, кто стоит на защите государственных рубежей. Репортаж корреспондента Галины Буро.

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

Галина Буро, СТВ:
Утро на заставе начинается со спорта, а точнее, с обследования контрольно-следовой полосы. Она растянулась здесь на 10 километров. Пройти надо туда и обратно. При этом взглядом не пропустить ни один след или подозрительный предмет. Ведь речь идет о государственной безопасности.

Всегда быть на чеку – задача номер один. Лейтенант Александр Липский сам минчанин, полгода назад окончил Институт пограничной службы и сразу по распределению поехал на заставу «Качки». Первая в карьере должность – заместитель начальника по боевой подготовке. Работать приходится и с жителями приграничья.

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

При проверке документов быть даже немного психологом, вставать по тревоге, работать в ночь, прочесывать болотистые леса. О тонкостях несения пограничной службы он рассказывает на ежедневных занятиях солдатам. Признается, о выборе такой настоящей мужской профессии ни разу не пожалел.

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

Александр Липский, заместитель начальника 12-й пограничной заставы «Качки» имени Д.В. Казакевича:
Абсолютно мой выбор, в семье нету пограничников. Решил связать полностью жизнь со своей Родиной, а не как многие пытаются найти работу в других государствах. Я выбрал именно эту специфику, меня это больше устраивает.

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

На заставе молодому специалисту предоставили двухкомнатную квартиру. После работы спешит домой, к семейному очагу.

Супруги познакомилась еще на втором курсе института. Поженились, появился ребенок. Вопрос переезда с мужем по месту службы для Анастасии даже не стоял. Жизнь в Беловежской пуще для них – романтика. Детский сад, магазины – в пределах 10 километров.

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

Анастасия Липская, жена:
На заставе, получается, пять семей. И в четырех есть дети. То есть здесь, я бы сказала, семейная застава. Все-таки семья: куда он – туда и мы. И сколько бы не пришлось переезжать, эти все коробки – ничего страшного.

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

Когда дома всё в порядке, то и работа в радость. А сложности не страшны, ведь «есть такая профессия – Родину защищать».

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании

Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании
 
 
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Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей из цикла «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – молодой специалист, для которого понятие Родина –...
 
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