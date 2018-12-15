|
Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании
Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей из цикла «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – молодой специалист, для которого понятие Родина – священно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лейтенант Александр Липский – один из тех, кто стоит на защите государственных рубежей. Репортаж корреспондента Галины Буро.
Галина Буро, СТВ:
Всегда быть на чеку – задача номер один. Лейтенант Александр Липский сам минчанин, полгода назад окончил Институт пограничной службы и сразу по распределению поехал на заставу «Качки». Первая в карьере должность – заместитель начальника по боевой подготовке. Работать приходится и с жителями приграничья.
При проверке документов быть даже немного психологом, вставать по тревоге, работать в ночь, прочесывать болотистые леса. О тонкостях несения пограничной службы он рассказывает на ежедневных занятиях солдатам. Признается, о выборе такой настоящей мужской профессии ни разу не пожалел.
Александр Липский, заместитель начальника 12-й пограничной заставы «Качки» имени Д.В. Казакевича:
На заставе молодому специалисту предоставили двухкомнатную квартиру. После работы спешит домой, к семейному очагу.
Супруги познакомилась еще на втором курсе института. Поженились, появился ребенок. Вопрос переезда с мужем по месту службы для Анастасии даже не стоял. Жизнь в Беловежской пуще для них – романтика. Детский сад, магазины – в пределах 10 километров.
Анастасия Липская, жена:
Когда дома всё в порядке, то и работа в радость. А сложности не страшны, ведь «есть такая профессия – Родину защищать».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой специалист-пограничник охраняет границу и живёт с семьёй в Беловежской пуще. Репортаж СТВ о настоящем призвании
Новости Беларуси. Мы продолжаем серию репортажей из цикла «Беларусь молодая». Герой нашего следующего сюжета – молодой специалист, для которого понятие Родина –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)