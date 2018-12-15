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На этапе Кубка мира по биатлону белоруски финишировали пятыми
Новости Беларуси. В эстафете на этапе КМ в Хохфильцене белорусские биатлонистки пришли пятыми.
За Беларусь выступали Динара Алимбекова и Ирина Кривко, хорошо известные своей
Спортсменки финишировали пятыми, отстав от победителей на 1 минуту 13,4 секунды.
Выиграла эстафету сборная Италии, биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 58,7 секунды.
На втором месте спортсменки из Швеции (+8,4 секунды), на третьем – из Франции (+11,8 секунды). Четвёртое место заняли россиянки (+47,2 секунды).
На неделе завершившая спортивную карьеру Дарья Домрачева поделилась фотографиями семейного ужина в Норвегии.
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Новости Беларуси. В эстафете на этапе КМ в Хохфильцене белорусские биатлонистки пришли пятыми.
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