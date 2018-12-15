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На этапе Кубка мира по биатлону белоруски финишировали пятыми

16.12.2018 15:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В эстафете на этапе КМ в Хохфильцене белорусские биатлонистки пришли пятыми.  

За Беларусь выступали Динара Алимбекова и Ирина Кривко, хорошо известные своей победой в Пхёнчхане, Анна Сола, которая в 2015 году вместе с Алимбековой взяла золото юниорского чемпионата мира по биатлону, и новичок из России Ирина Кручинкина, уже успевшая завоевать серебро на этапе Кубка IBU.  

На этапе Кубка мира по биатлону белоруски финишировали пятыми
Фото: Белорусская федерация биатлона  

Спортсменки финишировали пятыми, отстав от победителей на 1 минуту 13,4 секунды.  

Выиграла эстафету сборная Италии, биатлонистки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут 58,7 секунды.  

На этапе Кубка мира по биатлону белоруски финишировали пятыми
Фото: Белорусская федерация биатлона  

На втором месте спортсменки из Швеции (+8,4 секунды), на третьем – из Франции (+11,8 секунды). Четвёртое место заняли россиянки (+47,2 секунды).  

На этапе Кубка мира по биатлону белоруски финишировали пятыми
Фото: Белорусская федерация биатлона  

На неделе завершившая спортивную карьеру Дарья Домрачева поделилась фотографиями семейного ужина в Норвегии.  

«Здорово создавать свой собственный вкус из этих ярких ингредиентов» (подробнее здесь).  
 
 
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Новости Беларуси. В эстафете на этапе КМ в Хохфильцене белорусские биатлонистки пришли пятыми.  
 
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