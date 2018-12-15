Состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили

Новости Грузии. Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили официально вступает в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии

Инаугурация состоялась 16 декабря. Для проведения церемонии выбрана бывшая резиденция царя Ираклия II в городе Телави. На торжество были приглашены около 2 тысяч гостей, в том числе представители 55 государств.





Инаугурация нового президента прошла на фоне акции оппозиции. Соперник Зурабишвили, кандидат объединенной оппозиции, не признает результаты второго тура выборов, на которых он набрал на 20 % меньше, чем победительница.











