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Состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили

16.12.2018 15:21 — Разное | СТВ  
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Новости Грузии. Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили официально вступает в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зурабишвили победила на президентских выборах в Грузии

Инаугурация состоялась 16 декабря. Для проведения церемонии выбрана бывшая резиденция царя Ираклия II в городе Телави. На торжество были приглашены около 2 тысяч гостей, в том числе представители 55 государств.

Состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили

Инаугурация нового президента прошла на фоне акции оппозиции. Соперник Зурабишвили, кандидат объединенной оппозиции, не признает результаты второго тура выборов, на которых он набрал на 20 % меньше, чем победительница.

Состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили

Состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили

Состоялась инаугурация нового президента Грузии Саломе Зурабишвили

 
 
 
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Новости Грузии. Новый президент Грузии Саломе Зурабишвили официально вступает в должность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Зурабишвили победила на...
 
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