ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана и народ этой страны с Днём Независимости

16.12.2018 15:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Казахстана. 16 декабря в Казахстане отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный национальный праздник страны отмечают уже в 27-й раз.

Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана и народ этой страны с Днём Независимости

Во всех городах проходят фестивали и ярмарки. Вечером праздничные гулянья завершатся салютом.

С праздником президента Казахстана Нурсултана Назарбаева поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко выразил убеждение, что стратегические белорусско-казахстанские отношения, основанные на взаимном доверии и продуктивном сотрудничестве, будут и далее активно развиваться на благо народов обеих стран.

Александр Лукашенко поздравил президента Казахстана и народ этой страны с Днём Независимости
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Казахстана. 16 декабря в Казахстане отмечают День Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Главный национальный праздник страны...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ближе нельзя. На The Fashion Awards знаменитостей не подпускали к Меган Маркл
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика