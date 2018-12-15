ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ближе нельзя. На The Fashion Awards знаменитостей не подпускали к Меган Маркл

16.12.2018 15:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Великобритании. На The Fashion Awards звёздам не разрешали приближаться к Меган Маркл.  

Появление беременной герцогини Сассекской на лондонском мероприятии стало неожиданностью для пришедших знаменитостей. Вскоре стало понятно, что Меган пришла с целью вручить награду креативному директору Givenchy Клэр Уэйт Келлер. Женщину признали дизайнером года Британии и, кроме того, это она сшила свадебное платье для Маркл.  

Ближе нельзя. На The Fashion Awards знаменитостей не подпускали к Меган Маркл
Фото: instagram.com/rosamundpike  

«Такой необыкновенный момент эмоций и любви к этой потрясающей женщине, которая изменила мою жизнь. Спасибо тебе», – написала Клэр в Instagram.  

Кстати, дизайнер смогла сфотографироваться с герцогиней Сассекской, как и актриса Розамунд Пайк.  

Беременная Меган Маркл ошеломила толпу модников элегантным образом «total black»  

Ближе нельзя. На The Fashion Awards знаменитостей не подпускали к Меган Маркл
Фото: instagram.com/rosamundpike  

Многим другим повезло меньше – они не смогли даже подойти к Меган, чтобы поздороваться с ней. Согласно некоторым источникам, правила безопасности были настолько серьёзны, что когда Маркл куда-то шла, её путь должен был освобождаться от людей.  

Это вызвало шквал негодования, но мешать офицерам охраны королевской семьи выполнять свои обязанности никто не рискнул.  

Ближе нельзя. На The Fashion Awards знаменитостей не подпускали к Меган Маркл
Фото: instagram.com/clarewaightkeller  

Многие поклонники королевской семьи обращают внимание на то, что герцогиня Сассекская постоянно трогает свой живот. По словам экспертов, в этом нет ничего странного и, более того, такое поведение Меган идёт только на пользу ребёнку.  

«Для мамы и ребёнка это хорошо, трогать – значит успокаивать» (здесь подробнее).  
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. На The Fashion Awards звёздам не разрешали приближаться к Меган Маркл.   Появление беременной герцогини Сассекской на лондонском мероприятии...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пятидесятнической церкви трижды отказали в регистрации в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика