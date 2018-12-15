ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие

16.12.2018 14:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости России. Сегодня, 16 декабря, народный артист России Юрий Николаев принимает поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему исполняется 70 лет.

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие

Зритель запомнил и полюбил его как ведущего телепрограмм «Утренняя почта» и «Утренняя звезда». А сегодня у него авторский проект – «Честное слово с Юрием Николаевым», где он каждый раз всё с тем же блеском в глазах, за что в журналистских кругах Николаева называют ведущим вне времени. Круглую дату артист отметит на концерте, где выступят его «звездные» подопечные.

С юбилеем Юрия Николаева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие

Его называют ведущим вне времени. Юрий Николаев отмечает 70-летие
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Сегодня, 16 декабря, народный артист России Юрий Николаев принимает поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему исполняется 70...
 
Новости дня
Новости разные
 
Аварыя на Арлоўскай: Два чалавекі ў лякарні, рух транспарту ідзе з затрымкай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика