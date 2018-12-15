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Белорусские биатлонисты участвуют в эстафете. Онлайн

16.12.2018 15:54 — Разное | Tut.by  
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Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершается мужской эстафетой.


Фото: Андрей Иванов, Биатлон Онлайн

Сборную Беларуси сегодня представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Владимир Чепелин.

Отметим, что в эстафете не примут участия Мартен Фуркад и Йоханнес Бё. Претенденты на медали выставили следующие составы.

Норвегия: Биркеланд, Л`Абе-Лунд, Т. Бё, Кристиансен.

Германия: Шемпп, Кюн, Пайффер, Долль.

Франция: Гюгонна, Жаклен, Фийон-Майе, Дестье.

Россия: Елисеев, Латыпов, Малышко, Логинов.

Швеция: Фемлинг, Понсилуома, Стенерсен, Самуэльссон.

Италия: Бормолини, Хофер, Виндиш, Шеналь.

Австрия: Т. Эберхард, Эдер, Ландертингер, Ю. Эберхард.

Швейцария: Вегер, Финелло, Дольдер, Тамборино.

Чехия: Шлезингр, Штвртецки, Крчмар, Моравец.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершается мужской эстафетой.
 
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