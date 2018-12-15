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Белорусские биатлонисты участвуют в эстафете. Онлайн
Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершается мужской эстафетой.
Сборную Беларуси сегодня представляют Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елетнов и Владимир Чепелин.
Отметим, что в эстафете не примут участия Мартен Фуркад и Йоханнес Бё. Претенденты на медали выставили следующие составы.
Норвегия: Биркеланд, Л`Абе-Лунд, Т. Бё, Кристиансен.
Германия: Шемпп, Кюн, Пайффер, Долль.
Франция: Гюгонна, Жаклен, Фийон-Майе, Дестье.
Россия: Елисеев, Латыпов, Малышко, Логинов.
Швеция: Фемлинг, Понсилуома, Стенерсен, Самуэльссон.
Италия: Бормолини, Хофер, Виндиш, Шеналь.
Австрия: Т. Эберхард, Эдер, Ландертингер, Ю. Эберхард.
Швейцария: Вегер, Финелло, Дольдер, Тамборино.
Чехия: Шлезингр, Штвртецки, Крчмар, Моравец.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Второй этап Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене завершается мужской эстафетой.
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