Температура воздуха в течение суток составит от 1 до 7 градусов мороза, ночью по востоку страны будет минус 8-10 градусов.
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Снегопады прогнозируются синоптиками по западу Беларуси 17 декабря
16.12.2018 16:21 — Разное | Аргументы и факты
Температура воздуха в течение суток составит от 1 до 7 градусов мороза, ночью по востоку страны будет минус 8-10 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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