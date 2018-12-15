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Снегопады прогнозируются синоптиками по западу Беларуси 17 декабря

16.12.2018 16:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Снегопады прогнозируются синоптиками по западу Беларуси 17 декабря
Фото из открытых источников

Снегопады прогнозируются синоптиками по западу Беларуси 17 декабря Греть или не греть. Четыре веских довода за прогрев мотора и четыре против
В понедельник 17 декабря будет облачно. Преимущественно по западной половине страны пройдет снег, местами сильный. Ожидается слабая метель, на дорогах - снежные заносы, на отдельных участках гололедица. Ветер юго-восточный, ночью порывистый, днем умеренный.

Температура воздуха в течение суток составит от 1 до 7 градусов мороза, ночью по востоку страны будет минус 8-10 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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