Анна Гуськова: у меня не было возможности подойти к президенту и поговорить один на один









Государство уже отблагодарило спортсменку за олимпийское золото призовыми деньгами в размере 150 тысяч долларов и назначением ежемесячных выплат по указу президента № 190.





С другой стороны, надежды Гуськовой нельзя назвать безосновательными. Алексею Гришину, Дмитрию Дащинскому и Антону Кушнниру после медальных прыжков на Олимпиадах на разных условиях предоставляли квартиры. После успехов на Играх в Сочи-2014 Дарья Домрачева, Алла Цупер и все тот же Кушнир получили в подарок квартиры в доме "У Троицкого", известного как "дом Чижа". Николай Козеко купил в нем квартиру со скидкой.





- Очень обидно, ведь мне ничего подобного не предложили. Почему? — вопрошает Гуськова. — Конечно, мне никто не обязан давать квартиру, и я не веду себя так, будто открываю двери с ноги. Все прекрасно знают, какая я. А я ничем не отличаюсь о тех, кто приносил стране золотые олимпийские медали в предыдущие годы. Когда это сделала я, все в стране говорили, что рады и что считают мою победу своей, благодарили. Приятно! Однако когда дала знать, что мне нужна помощь... Ребята в нашей команде не понимают, почему до этого все было, а теперь — нет. Скажите, разве с тех пор олимпийское золото стало менее ценным для страны?





- В феврале мы спрашивали тебя, что скажешь президенту Александру Лукашенко при встрече. В преддверии 8 марта она случилась, тебе присвоили орден Отечества III степени. Ну и?





- К сожалению, тогда к президенту пригласили много людей — не только из спорта. У меня не было возможности подойти к нему и поговорить один на один.





- Ты бы затронула тему квартиры, верно?





tut.by . - Я человек. Если бы попросила, думаю, рассмотрели бы этот вопрос. Говорить, вот тем спортсменам дали квартиры, а мне нет, пожалуй, не стала бы. Плясала бы от себя, — приводит слова Гуськовой



