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В Сербии прошли многотысячные протесты против президента Вучича

16.12.2018 15:45 — Разное | Партизан  
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В Белграде прошли массовые демонстрации против президента Александара Вучича и его правительства. В субботу, 15 декабря, на улицы вышли тысячи сербов, сообщает AP.



Протестующие прошли шествием по центру Белграда. Отдельные участники акции были одеты в желтые жилеты, которые стали символом сопротивления протестующих во Франции.

Митингующие остановились около здания президента, призывая Вучича уйти в отставку.

Противники Вучича обвиняют его в создании атмосферы запугивания и страха, проводимой популистской правящей коалицией президента.

Вучич - бывший крайний националист, который сейчас говорит о желании реформ в Сербии и ее вступления в ЕС. Однако критики утверждают, что Вучич ограничил свободу демократии и СМИ в Сербии.

В минувшие выходные в Сербии также прошли антиправительственные протесты.

 
 
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В Белграде прошли массовые демонстрации против президента Александара Вучича и его правительства. В субботу, 15 декабря, на улицы вышли тысячи сербов, сообщает AP.
 
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