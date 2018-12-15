В Сербии прошли многотысячные протесты против президента Вучича









Протестующие прошли шествием по центру Белграда. Отдельные участники акции были одеты в желтые жилеты, которые стали символом сопротивления протестующих во Франции.





Митингующие остановились около здания президента, призывая Вучича уйти в отставку.





Противники Вучича обвиняют его в создании атмосферы запугивания и страха, проводимой популистской правящей коалицией президента.





Вучич - бывший крайний националист, который сейчас говорит о желании реформ в Сербии и ее вступления в ЕС. Однако критики утверждают, что Вучич ограничил свободу демократии и СМИ в Сербии.





В минувшие выходные в Сербии также прошли антиправительственные протесты.