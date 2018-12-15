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Усадьба Деда Зимника заработала в Ивьевском районе

16.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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В Финляндии — Йоулупукки, во Франции — Пер-Ноэль, в Грузии — Товлис Бабуа, в США — Санта Клаус… Каждая страна может похвастаться национальным зимним волшебником. Вот и у нас живет не только хорошо известный Дед Мороз, но и его аутентичные братья. На Витебщине — Зюзя Поозерский, а на Гродненщине — Зимник Налибокский. Усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи открылась сегодня в деревне Залейки Ивьевского района. Всего 150 метров от трассы М6 «Минск-Гродно» — и ты попадаешь в сказку. 

Усадьба Деда Зимника заработала в Ивьевском районе


В заснеженном лесу гостей встречает Сорока-Белобока. Она объясняет: прежде, чем посетители попадут в усадьбу, им придется пройти ряд испытаний, которыми наполнена волшебная лесная тропа. Вот Красная Шапочка проверяет, насколько хорошо дети и взрослые знают сказки. Лиса просит помочь украсить новогоднюю елку — а игрушки, между прочем, разбросаны по всему лесу! Соловей-Разбойник и вовсе уселся высоко на дерево да запер ворота — отворить обещает за серию заданий. Приходится и приседать на морозе, и валенки с ветвей снимать. Только одолели Соловья-Разбойника, как на пути возникли колоритные Баба-Яга и Кощей Бессмертный. Видите ли, имидж они решили поменять. А для этого, говорят, им шишки нужны — снова нужно отправляться на поиски. И вот расслабились гости, думают, все, скоро уже к Деду Зимнику попадут, и вдруг из-за куста как выскочит одноглазый леший! Взвизгнули даже взрослые. И снова приходится выкручиваться. 

Усадьба Деда Зимника заработала в Ивьевском районе

Благодаря интерактиву и постоянно сменяющимся картинкам, персонажам не замечаешь даже холода. Тем более впереди ждет уютная усадьба Деда Зимника и Бабы Завирухи. Вот он, седовласый дед, в непривычной фиолетовой шубке, высоких валенках и деревянной палкой вместо привычного, как у Деда Мороза, высокого посоха. А рядом с ним красавица Баба Завируха. Хозяева усадьбы приглашают на веселый музыкальный спектакль под открытым небом, который смотрится на одном дыхании… А затем — в хоровод и к столу, где в кружках стынет горячий чай, а рядом поджидают ароматные сушки. Угощение приходится очень кстати после полуторачасовой прогулки по снежному лесу. И это не единственный сюрприз для гостей. Всех, кто приобрел билет за 15 рублей, ждет подарочный набор конфет. Кто не желает сладостей — может посетить сказочный лес за 10 рублей. 

Усадьба Деда Зимника заработала в Ивьевском районе
 

Проводят здесь и благотворительные акции. В день открытия усадьбы на представление пригласили ребят из детского дома семейного типа в Ивье и учащихся Эйгердовского детского сада-средней школы из уязвимых семей. Лидия Носуль, заместитель председателя Ивьевского райисполкома и председатель районной организации республиканского общественного объединения «Белая Русь», рассказывает:

— Сегодня дали старт районной акции «Общественные организации — детям». Пригласили деток, которые оказались немного обижены судьбой. Это не все ребята, которых мы собираемся поздравить в преддверии Нового года. Каждое общественное объединение запланировало целый ряд мероприятий. Например, Общество Красного Креста инициировало «дерево желаний» — любой может выступить в качестве Деда Мороза и исполнить мечту ребенка. А мы, члены «Белой Руси», посещаем детей-инвалидов — вряд ли они смогут попасть на настоящий утренник с Дедом Морозом и Снегурочкой, поэтому приходим с этими волшебниками к ним домой. Цель всех наших акций — не оставить без внимания ни одного ребенка. У детей горят глаза от такого внимания, и ты получаешь удовлетворение оттого, что подарил кому-то маленькую частицу добра, счастья и сказки. 

Усадьба Деда Зимника заработала в Ивьевском районе

Всего за сезон Усадьбу Деда Зимника и Бабы Завирухи в Залейках, уточняет режиссер новогодней программы Наталья Мудрик, посещает около 2 тысяч гостей. Приезжают из Гродно, Минска, других отдаленных уголков страны. Чтобы побывать в сказке и лично познакомиться с колоритным белорусским волшебником, те, кто верит в волшебство, готовы преодолеть и сотни километров. 

Усадьба Деда Зимника заработала в Ивьевском районе

Новогодняя усадьба в Залейках Ивьевского района принимает гостей до 15 января (кроме 31 декабря и 1 января). Время работы — с 11.00 до 17.00. 

Усадьба Деда Зимника заработала в Ивьевском районе

 
www.sb.by
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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В Финляндии — Йоулупукки, во Франции — Пер-Ноэль, в Грузии — Товлис Бабуа, в США — Санта Клаус… Каждая страна может похвастаться национальным зимним волшебником....
 
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