Сегодня с Землей рекордно сблизится зеленая комета

16 декабря комета Виртанена сблизится с Землей и достигнет максимума своего блеска. По прогнозу, на небе она будет выглядеть как размытое облако в 2−3 раза больше Луны. При благоприятных условиях ее можно будет увидеть и невооруженным глазом.



Так комета выглядела через телескоп 2 декабря из Нью-Мексико (США). Фото: NASA

Комета 46P/Виртанена — короткопериодическая комета из семейства Юпитера, открытая в 1948 году американцем Карлом Виртаненом. Диаметр ее ядра оценивается в 1,2 километра.

16 декабря 2018 года эта комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли — около 11,5 миллиона километров. Согласно прогнозам, на пике яркости кометы ее звездная величина составит +3−4. Ее кома (облако из пыли и газа, окружающее ядро кометы) увеличилась, угловой размер кометы на небе может превысить средний видимый размер Луны.



Так комета выглядела через телескоп 29 ноября из Ратомки (Минская область). Фото: ASTROBEL TEAM / vk.com

«Сегодня ночью комета 46P/Виртанена пройдет примерно в 4° от красивого рассеянного звездного скопления М 45 „Плеяды“, — пишет сообщество AstroAlert. — Наблюдать следует после полуночи, когда Луна зайдет за горизонт. Проводить наблюдения советуем в синей и черной зонах засветки. Из инструментов лучшим выбором будет светосильный широкоугольный бинокль (диаметр объектива большого значения не имеет)».