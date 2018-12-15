Весь детский дом сразу вывезли и убили. История Брестского гетто

16 декабря 1941 года нацисты создали Брестское гетто в одноименном городе в Беларуси. Гетто просуществовало до середины октября 1942 года, в нем с момента создания и до ликвидации были убиты до 20 тысяч евреев.



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Немецкие войска 22 июня 1941 года захватили Брест. Оккупация города продлилась три года и один месяц до 28 июля 1944 года. Еще до создания Брестского гетто нацисты уничтожали евреев, грабили их, заставляли людей под угрозой смерти выплачивать всевозможные "контрибуции".

До создания гетто

"28-29 июня подразделение айнзацгруппен "В" вместе с частями вермахта расстреляли в Бресте от 4 до 5 тысяч евреев. Летом и осенью 1941 года по распоряжению оккупационных властей происходило изъятие золота и других драгоценных металлов у еврейского населения. Только из синагог Бреста было вывезено 100 кг серебра. После конфискации, как говорится в отчете Чрезвычайной государственной комиссии, "…все синагоги и молитвенные дома были заняты под конюшни и гаражи", – говорится в статье Электронной еврейской энциклопедии.

Кроме разных "контрибуций", евреев постоянно штрафовали – например, за невыполнение санитарных правил, получение хлеба по карточке умершего члена семьи, утерю документов, торговлю овощами и фруктами. Детей из еврейского детского дома в первые дни оккупации вывезли и убили.

"Еврейское население подвергается беспощадному уничтожению… В Бресте немцы подожгли некоторые дома, населенные евреями, не дали им выйти, и все сгорели живыми… Такие факты многочисленны", – писал партийный деятель Пантелеймон Пономаренко.

Согласно данным по результатам переписи населения, в Бресте проживали больше 50 тысяч человек, 18 тысяч из них – евреи.



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Брестское гетто

Существования Брестского гетто

К 16 декабря немцы согнали всех евреев в гетто, предварительно ограбив их и забрав вещи.

"В Брестском гетто было заключено около 18 тысяч человек. Здесь содержались не только жители Бреста: в гетто переселяли евреев из окрестных деревень и местечек. Известно, что в ходе концентрации еврейского населения в Брестское гетто были доставлены 113 евреев из деревни Словатичи и 52 еврея из деревни Россож", – писал Евгений Розенблат.

Всего внутри были заперты 20 тысяч человек (по другим данным, 27 тысяч человек). На территории были магазин и больница, но в них практически не было ни продуктов, ни медикаментов. Также там были синагоги, молитвенные дома, дом престарелых и общественные благотворительные кухни.

В условиях хронического голодания, постоянного труда узники быстро заболевали и умирали.

"В 1942 году евреи в гетто получали 150 грамм хлеба в день", – отмечается в Электронной еврейской энциклопедии.



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Брест, дом № 87 на улице Куйбышева (построен в 1925 году) — один из сохранившихся домов центра Брестского гетто

Сопротивление

В гетто действовали еврейские подпольные организации: с декабря 1941 года – "Освобождение", с начала 1942 года – "Некама" ("Месть"). Подпольщики в гетто создавали оружие, оборудовали тайные оружейные склады. Также в районе Бреста действовал тайный отряд имени Щорса под командованием Павла Пронягина, куда охотно принимали евреев.

Несмотря на тщательные подготовки, подпольщикам не удалось нанести удар по немцам: внедренные в ряды евреев информаторы выдали многих подпольщиков, накануне предполагаемого дня восстания были проведены массовые аресты.

Ликвидация гетто

До полной ликвидации узников постоянно убивали в самом городе либо вывозили за его пределы. Осенью 1942 года "для окончательного решения еврейского вопроса" в Брест прибыла группа сотрудников гестапо, в кинотеатре "Мир" для инструктажа были собраны руководители немецкой, польской и украинской полиции.

15 октября в городе начались облавы, Брест оказался в оцеплении, жители пытались прятаться в заранее подготовленных убежищах, но почти никто не смог скрыться.



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Железнодорожный вокзал Бронная Гора

"С 15 по 18 октября 1942 года около 17 тысяч евреев Бреста были вывезены на железнодорожную станцию Бронная Гора и расстреляны. После освобождения города 28 июля 1944 года в живых осталось 19 человек [по некоторым данным, 17 – прим. Baltnews.lt], 6 из них были спасены Полиной [по другим данным, Пелагея – прим. Baltnews.lt] Макаренко-Головченко".