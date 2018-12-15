Какой будет погода в понедельник: гололедица, снегопад и метель. Но, похоже, не в Бресте

В Беларуси на 17 декабря прогнозируется на отдельных участках дорог гололедица, местами возможны сильные снегопады. Температура воздуха, как ожидается, составит −3…7°C, сообщают синоптики.



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Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В Минске, как прогнозируют синоптики, в понедельник будет облачно. Ночью возможен небольшой снег. Днем вероятность осадков составляет 80−90%. Возможна слабая метель, на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Температура воздуха составит −3…5°C. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Бресте ночью синоптики обещают сильный снег (вероятность осадков более 90%), слабую метель, на дорогах местами снежные заносы. Днем возможен небольшой снег (вероятность осадков 60−70%), на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха составит −1…3°C.



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В Витебске будет без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ожидается −5…7°C.

В Гомеле будет облачно, без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха прогнозируется −5…7°C.

В Гродно синоптики прогнозируют ночью сильный снег (вероятность осадков более 90%), на дорогах местами снежные заносы, днем временами снег (вероятность осадков 70−80%). Ожидаются слабая метель, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха составит −1…3°C. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Могилеве ожидается облачная погода, без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). На отдельных участках дорог возможна гололедица. Температура воздуха ожидается −5…7°C.