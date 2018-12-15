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США советуют Берлину остановить строительство «Северного потока-2»

16.12.2018 16:41 — Разное | Ежедневник  
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США советуют Берлину остановить строительство «Северного потока-2»

Госдеп США приветствовал резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство «Северного потока-2». Вашингтон настоятельно рекомендовал Берлину «прислушаться к опасениям соседей» относительно этого проекта.

Соединенные Штаты приветствуют недавние шаги Европейского союза по привлечению России к ответственности за «агрессию» против Украины. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Роберта Палладино, опубликованном в ночь на воскресенье, 16 декабря, на сайте ведомства.

В частности, Вашингтон поддерживает резолюцию Европарламента с призывом отменить реализацию проекта «Северный поток-2». «Резолюция Европейского парламента от 12 декабря вновь подтверждает важность роли Украины в европейской энергосистеме и осуждает строительство поддерживаемого Кремлем трубопровода «Северный поток-2», считая его политическим проектом. Мы настоятельно призываем Германию прислушаться к опасениям многих соседей, безопасность которых будет подорвана этим трубопроводом», — заявил Палладино.

Обстановка вокруг «Северного потока-2» накалилась после инцидента в Керченском проливе 25 ноября, когда российская сторона задержала три корабля ВМС Украины, которые, по данным ФСБ, вторглись в территориальные воды России. Украина и некоторые европейские страны призвали надавить на Россию путем заморозки проекта «Северный поток-2». Против выступила Германия, заявив о своей неизменной позиции относительно этого проекта, указывая, что он экономический.

Представитель Госдепартамента США в своем заявлении также отметил, что Вашингтон поддерживает позицию ЕС в том, что действия России во время инцидента в Керченском проливе 25 ноября являются «нарушением международного права». «Соединенные Штаты будут и впредь привлекать Россию к ответственности за свои действия, и мы будем продолжать работать с европейскими партнерами и союзниками, чтобы выступать единым фронтом против агрессии Кремля», — заключил представитель Госдепа.
 

На этой неделе Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство «Северного потока-2». В документе проект назван «политическим» и представляющим «угрозу европейской энергетической безопасности». В российском МИДе, комментируя резолюцию, назвали ее безумием. «Выступать против энергетического сотрудничества, диверсификации его, придания энергетическому взаимодействию современного характера — это безумие для Европы, которая нуждается в энергоносителях», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
 

Чуть ранее резолюцию против строительства «Северного потока-2» приняла палата представителей конгресса США. В ней конгрессмены призвали европейские страны отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — ввести санкции. В резолюции говорится, что «Северный поток-2» ​является «радикальным шагом назад» для энергобезопасности Европы. В Кремле принятие документа посчитали попыткой помешать реализации сугубо коммерческого проекта, пишет РБК.

 
 
 
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Госдеп США приветствовал резолюцию Европарламента с призывом остановить строительство «Северного потока-2». Вашингтон настоятельно рекомендовал Берлину...
 
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