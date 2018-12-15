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Присяга в учебном центре Института пограничной службы (ВИДЕООБЗОР)

16.12.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В субботу, 15 декабря, в учебном центре Института пограничной службы молодое пополнение приняло присягу на верность Родине.
В торжественном ритуале приняли участие командование Института, глава районного депутатского корпуса Иван Романович, депутаты районного и областного Советов депутатов, заместитель председателя Сморгонской городской организации ОО «Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы Республики Беларусь» подполковником запаса Василий Поджаров, благочинный Сморгонского церковного округа протоиерей Анатолий Резанович.

Сергей ЮРЕВИЧ.
Видео автора.



 
 
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В субботу, 15 декабря, в учебном центре Института пограничной службы молодое пополнение приняло присягу на верность Родине.
 
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