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Присяга в учебном центре Института пограничной службы (ВИДЕООБЗОР)
16.12.2018 — Разное | Светлы шлях
В субботу, 15 декабря, в учебном центре Института пограничной службы молодое пополнение приняло присягу на верность Родине.
В
Сергей ЮРЕВИЧ.
Видео автора.
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В субботу, 15 декабря, в учебном центре Института пограничной службы молодое пополнение приняло присягу на верность Родине.
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