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«С нами поступили по-свински». Из «Экспобела» выгоняют больше 25 ипэшников. Торговцы против

16.12.2018 17:03 — Разное | Tut.by  
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«Нас выгоняют из торгового центра. Вчера пришли письменные уведомления, что до 5 января мы должны освободить площади. Но договоры аренды у нас до 30 апреля», — в один голос жалуются предприниматели, которые торгуют на втором этаже торгового центра «Экспобел». Часть павильонов, которые занимали ипэшники, собственник запланировал убрать и отдать эту площадь под сетевой магазин. FINANCE.TUT.BY побывал в торговом центре и попытался разобраться в сложившейся ситуации.


«Экспобел» — первый торговый центр в Беларуси регионального формата. Когда-то сюда за покупками приезжали не только минчане, но и люди из других городов. Со временем в столице выросло огромное количество новых ТЦ, а интерес к «Экспобелу» интерес начал угасать.

Торговый центр было решено переформатировать — сделать пристройку и перенести туда гипермаркет, а на его место пригласить новые сетевые магазины. Изменения затронули и второй этаж, где сейчас торгуют индивидуальные предприниматели. Там уже есть «Электросила» и «Буслик», а теперь планируется убрать еще три ряда с магазинчиками ипэшников, чтобы отдать эти площади еще одному сетевику. Поэтому некоторых из продавцов переселяют в пустующие магазины в другой части этажа, а кого-то попросили уйти вовсе. Причем освободить помещения нужно до 5 января. Ипэшники не согласны с решением, ведь договоры аренды у них подписаны до 30 апреля 2019 года.


— Нас выселяют. Было бы не так обидно, если бы нас всех просто выселили. Но наши места отдают другим продавцам, таким же предпринимателям как и мы. Правда, с ними договора заключили только до конца марта, — рассказывают продавцы, с которым расторгли договор аренды. — Чтобы запустить сюда сетевой магазин, выселяют продавцов из 38 магазинов. Если посчитать по собственникам — некоторые ведь занимают двойные площади, то это человек 25−28.

Предприниматели говорят, что не имеют понятия, каким образом администрация торгового центра решала, кому уйти, а кому остаться.

— Это закрытая информация. Жеребьевку проводили тоже в закрытом формате, то есть по одному запускали в кабинет, — говорит владелец магазина сумок и рюкзаков.

— Мне вчера пришло письмо с уведомлением о том, что со мной не продлевают договор аренды. Там идет ссылка на пункт 11.4 договора, в котором сказано, что с нами могут в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды, уведомив за 7 дней до того, как мы должны покинуть ТЦ, — рассказывает еще один продавец. — Но здесь же подразумевается, что должны быть какие-то нарушения, к примеру, за несвоевременное открытие магазина, просрочку оплаты, порчу имущества. Но если у меня были нарушения, где официальные уведомления о них? В случае нарушений мне должны были прислать письменную претензию, на которую я должен был ответить. Если письменной претензии не было, 15 дней прошло, факт не зафиксирован. Поэтому пункты договора с моей стороны не нарушались. Получается, что причины убрать нас искали задним числом.


Однако предприниматели признают, что не всегда оплачивали аренду и прочие платежи в положенный срок.

— Если посмотреть график платежей, то там конечно не день в день платилось, но нам никогда никаких претензий не выставлялось. Собственникам приходилось идти на уступки, потому что арендаторов нет, много пустых магазины, — говорят продавцы. — И вообще у нас есть залоговый платеж. Мы заплатили аренду вперед за месяц. Этот платеж арендодатель может использовать, если предприниматель несвоевременно оплатил коммуналку или аренду. Нам говорили в устной форме об этом, поэтому бывало, что мы задерживали аренду на дней 5−7. Потом сразу же вносили деньги.

Предприниматели говорят, что при строительстве торгового центра у многих брали займы на эти цели. То есть получается, что они давали деньги на то, чтобы построить себе торговое место.

— Мы здесь по 13 лет работаем. На тот момент за 5 тысяч долларов можно было однокомнатную квартиру купить, — подмечает один из продавцов. —  Нам обещали, что аренда у нас за счет этого будет 20 лет по 15 долларов за метр. Но потом ввели другие правила игры, арендная плата взлетела, стали платить по 20−40 евро за метр. Займы некоторым до сих пор не вернули.


Предприниматели не понимают, почему собственникам выгоднее их выгнать, а на их место пустить сетевой магазин.

— Повторюсь, аренда для нас стоит от 20 до 40 евро. А крупные сетевики платят по 3−4 евро. Где логика? Курицу, которая несет золотые яйца, убирают, а берут ту, которая несет деревянные, — рассуждает один из ипэшников. — За места здесь никто не держится, все равно у нас договора аренды только до 30 апреля. Но нам не дали времени на распродажи. Да и вообще с нами поступили по-свински. Почему нельзя было просто дождаться, пока у нас закончатся договора?

Предприниматели говорят, что у них только одно требование — чтобы администрация дала им 2−3 месяца распродать товар.

— Мы вложили деньги, привезли товар. У многих он сезонный. Если мы сейчас уедем, то не продадим его и не закупим весенний ассортимент. И товар имеет свойство устаревать, выходить из моды. Еще один вопрос — если выезжать, то куда? Чтобы вывезти товар, нужно искать какое-то складское помещение. А как его найти за две недели? — задаются вопросом предприниматели.

Они говорят, что, несмотря на обилие торговых центров в Минске, найти новое место не так-то просто. Многие ТЦ тоже ждут сетевые магазины. В других, которые получше, сумасшедшая аренда.


— Есть смысл идти в хороший центр, а не возвращаться на улицу, в прошлый век. А в хороших центрах там аренда не детская. Кроме того, за время, что мы здесь торгуем, у нас появилось огромное количество постоянных клиентов. В другом месте придется все начинать с нуля, — добавил продавец обуви.

Часть предпринимателей, которых выселяют, намерены идти в суд и добиваться справедливости. Часть не хочет тратить время и деньги на судебные разбирательства и просто уйдет. А некоторые и вовсе закроют ИП.

— Я собираюсь просто уйти и закрыть ИП. Потому что нет больше сил платить огромные деньги за то, чтобы потом с тобой еще вот так и поступали. Поставщик, у которого я покупаю товар, сказал, что примет закупленное обратно.


Кроме того, предприниматели обратились в общественное объединение «Перспектива». Его руководитель Анатолий Шумченко сказал, что обратится в Минский облисполком и попросит чиновников разобраться в сложившейся ситуации.

За разъяснениями мы также обратились к руководству торгового комплекса «Экспобел». Сначала оно согласилось прокомментировать ситуацию и пообещало предоставить ответ, но позже отказалось давать какие-либо комментарии о происходящем.

 
Теги: Минск
 
 
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Мы съездили в торговый центр и посмотрели, что там происходит.
 
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