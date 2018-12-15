﻿ Уголовное дело заведено на виновника смертельного ДТП в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уголовное дело заведено на виновника смертельного ДТП в Минске

16.12.2018 17:26 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП, которое произошло утром 16 декабря в Минске на пересечении улиц Орловская и Нововиленская. Об этом сообщает телеграм-канал Следственного комитета, передает БЕЛТА.

"На пересечении улиц Орловской и Нововиленской 66-летний мужчина, управляя автомобилем Jaguar, совершил столкновение с Volkswagen. В результате ДТП 69-летней пассажирке Volkswagen были причинены телесные повреждения. Она была госпитализирована и вскоре скончалась. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека", - говорится в сообщении СК.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении виновника смертельного ДТП, которое произошло утром 16 декабря в Минске на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Автобус врезался в стену из-за заноса на скользкой дороге в Швейцарии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика