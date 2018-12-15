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В больнице умерла пассажирка VW, который опрокинулся после столкновения с Jaguar на Орловской
Врачи не смогли спасти женщину, которая пострадала при столкновении двух автомобилей на улице Орловской в столице. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Напомним,
В результате ДТП водитель Volkswagen и 69-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где последняя вскоре умерла.
В отношении водителя Jaguar следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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Напомним, авария произошла 16 декабря, в 09.40, на пересечении улицы Орловской и улицы Нововиленской.
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