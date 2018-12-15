В больнице умерла пассажирка VW, который опрокинулся после столкновения с Jaguar на Орловской

Врачи не смогли спасти женщину, которая пострадала при столкновении двух автомобилей на улице Орловской в столице. Об этом сообщили в Следственном комитете.





Напомним, авария произошла 16 декабря, в 09.40, на пересечении улицы Орловской и улицы Нововиленской. По предварительной информации, 66-летний водитель Jaguar ехал по улице Нововиленской со стороны переулка Червякова и на перекрестке с улицей Орловской совершил столкновение с ехавшим от проспекта Победителей по улице Орловской Volkswagen. После столкновения VW наехал на бордюр, снес светофор и опрокинулся на крышу.





В результате ДТП водитель Volkswagen и 69-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу, где последняя вскоре умерла.





В отношении водителя Jaguar следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи просят граждан, ставших очевидцами данного происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 389−55−55, +375 33 333−67−19.