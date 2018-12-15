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Автобус врезался в стену из-за заноса на скользкой дороге в Швейцарии
Новости Швейцарии. Смертельное ДТП с участием автобуса в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб и 44 пострадали.
Транспортное средство направлялось из Генуи в Дюссельдорф. Машину занесло на скользкой дороге, в результате чего она врезалась в стену. В результате удара переднюю часть автобуса полностью смяло. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, трое из них получили серьезные травмы.
Отметим, утром 16 декабря в нескольких областях Швейцарии выпал снег, метеорологи предупреждали о гололедице.
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Новости Швейцарии. Смертельное ДТП с участием автобуса в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб и 44 пострадали. Транспортное...
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