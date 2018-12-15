ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Автобус врезался в стену из-за заноса на скользкой дороге в Швейцарии

16.12.2018 17:19 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Швейцарии. Смертельное ДТП с участием автобуса в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб и 44 пострадали.

Автобус врезался в стену из-за заноса на скользкой дороге в Швейцарии

Транспортное средство направлялось из Генуи в Дюссельдорф. Машину занесло на скользкой дороге, в результате чего она врезалась в стену. В результате удара переднюю часть автобуса полностью смяло. Пострадавшие госпитализированы в ближайшие больницы, трое из них получили серьезные травмы.

Отметим, утром 16 декабря в нескольких областях Швейцарии выпал снег, метеорологи предупреждали о гололедице.

Автобус врезался в стену из-за заноса на скользкой дороге в Швейцарии
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Швейцарии. Смертельное ДТП с участием автобуса в Швейцарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб и 44 пострадали. Транспортное...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Португалии при крушении вертолёта скорой помощи погибли четыре человека
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика