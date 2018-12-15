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В Португалии при крушении вертолёта скорой помощи погибли четыре человека

16.12.2018 17:15 — Разное | СТВ  
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Новости Португалии. Трагедия в Португалии. Четыре человека погибли при крушении вертолета скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Португалии при крушении вертолёта скорой помощи погибли четыре человека

На воздушном судне доставляли 76-летнюю женщину с сердечным приступом в одну из больниц города Порту. На обратном пути, возвращаясь на базу, вертолет пропал. Позже экстренные службы обнаружили обломки.

На борту находились два пилота, врач и медсестра. Предварительной причиной катастрофы называют сложные погодные условия.

В Португалии при крушении вертолёта скорой помощи погибли четыре человека
 
 
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Новости Португалии. Трагедия в Португалии. Четыре человека погибли при крушении вертолета скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
 
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