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В Португалии при крушении вертолёта скорой помощи погибли четыре человека
Новости Португалии. Трагедия в Португалии. Четыре человека погибли при крушении вертолета скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На воздушном судне доставляли 76-летнюю женщину с сердечным приступом в одну из больниц города Порту. На обратном пути, возвращаясь на базу, вертолет пропал. Позже экстренные службы обнаружили обломки.
На борту находились два пилота, врач и медсестра. Предварительной причиной катастрофы называют сложные погодные условия.
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Новости Португалии. Трагедия в Португалии. Четыре человека погибли при крушении вертолета скорой помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На...
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