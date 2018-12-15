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Подробности встречи Президента и российских журналистов и как проходит присяга в белорусской армии. Анонс программы «Неделя»

16.12.2018 16:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие главные темы уходящих семи дней? Смотрите сегодня, 16 декабря, в информационно-аналитической программе «Неделя» в 19.30.
 
 
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Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие главные темы уходящих семи...
 
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