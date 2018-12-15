|
Подробности встречи Президента и российских журналистов и как проходит присяга в белорусской армии. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Какие главные темы уходящих семи дней? Смотрите сегодня, 16 декабря, в информационно-аналитической программе «Неделя» в 19.30.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подробности встречи Президента и российских журналистов и как проходит присяга в белорусской армии. Анонс программы «Неделя»
Новости Беларуси. К эфиру готовится итоговая информационная программа «Неделя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Какие главные темы уходящих семи...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)