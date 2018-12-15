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В воинские части радиоэлектронной борьбы Беларуси поступила новая техника
Новости Беларуси. В воинские части радиоэлектронной борьбы поступила новая техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Современные станции помех переданы экипажам войсковой части 97061. Эти образцы способны вскрыть работу источников радиоизлучения и определить их месторасположение как на земле, так и в воздухе.
Аппаратура станций распознает аналоговые и цифровые сигналы. С ее помощью военнослужащие смогут определять частоты и месторасположение мешающих источников радиоизлучения, проводить их технический анализ, определять каналы утечки информации и своевременно принимать действенные меры к их закрытию.
Андрей Шаблыко, командир войсковой части 18580:
Так, только в этом году поставлено три образца техники. В следующем году ожидается поставка еще пяти единиц. К концу 2020 года центр будет перевооружен на новые образцы вооружения и техники на 100 %.
Обновление парка боевой техники коснулось и других воинских частей. К слову, 16 декабря в Вооруженных Силах Беларуси отмечают День специалиста радиоэлектронной борьбы. Поставка современной техники в подразделения к этому празднику уже стала традиционной.
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Новости Беларуси. В воинские части радиоэлектронной борьбы поступила новая техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Современные станции помех...
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