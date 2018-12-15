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В Беларуси заметно выросло число проблемных предприятий по выплате зарплат

16.12.2018 16:39 — Разное | Партизан  
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В Беларуси в октябре выявили больше 230 предприятий, которые нарушили сроки выплаты зарплаты и заплатили своим работникам меньше «минималки». Об этом сообщили в департаменте госинспекции труда Минтруда. По сравнению с сентябрем число проблемных предприятий по выплате зарплаты выросло. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие организации задерживают зарплаты и недоплачивают работникам.

Отметим, что нарушения в выдаче зарплат выявили в октябре, но они могли касаться выплат за предыдущие месяцы. На сегодня некоторые из предприятий уже могли выплатить задержанную зарплату.

Так, 6 предприятий заплатили своим работникам меньше «минималки», из них одно в Брестской области (ОАО «Путь новый») и 5 в Гродненской (ООО «МегаШарм», ООО «СС-Трейд», ЧТУП «Алирис», ООО «Ава-Клайн», ОДО «ЛанисДрев»).

При этом 230 предприятий в октябре нарушили сроки выплаты зарплаты. Большинство из этих предприятий — в Витебской и Минской областях (76 и 66 соответственно).

В Брестской области в октябре обнаружили проблемы со сроками выплаты зарплаты у 10 организаций, Гомельской — 3, Гродненской — 13, в Могилевской — 39, а в Минске — 23.

Среди предприятий, на которых в октябре нашли нарушения по срокам выплаты зарплаты, значатся Барановичский комбинат противопожарных работ, Оршанский комбинат хлебопродуктов, Сенненский райагросервис, Оршанский райагросервис, Витебский комбинат хлебопродуктов, «Знамя Индустриализации», Полоцкое райпо, Лидская мебельная фабрика, Борисовский консервный завод, ООО «Универсам Центральный».

Многие из проблемных предприятий — в сельском хозяйстве и строительстве.

В столице среди предприятий, на которых нашли нарушения в сроках выплаты зарплаты, оказались ЖЭУ № 1 Партизанского района, сеть парикмахерских «Восток», трикотажная фабрика «Ареола».

Напомним, в сентябре в Беларуси выявили 160 предприятий, которые нарушили сроки выплаты зарплаты, еще 8 организаций заплатили своим работникам меньше «минималки».

Организаций, к которым у проверяющих в сентябре было больше всего вопросов по несвоевременной выплате зарплаты, находится в Минской области, Минске и Витебской области — 34, 25 и 24 соответственно.


За январь-сентябрь было выявлено 1835 случаев нарушения нанимателями сроков выплаты зарплаты. К административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечено 1369 нанимателей и 1372 должностных лица нанимателей на сумму 491,1 тыс. рублей, отмечают в департаменте госинспекции труда Минтруда.

Кроме этого, выявлено 168 случаев нарушения законодательства о минимальной заработной плате. К административной ответственности с применением санкций в виде штрафа привлечено 133 должностных лица нанимателей на сумму 9,0 тыс. рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси в октябре выявили больше 230 предприятий, которые нарушили сроки выплаты зарплаты и заплатили своим работникам меньше «минималки». Об этом сообщили в...
 
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