Биатлон. Белоруски заняли 5-е место в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

Победителем первой в сезоне эстафеты стала команда Италии в составе Лизы Витоцци, Алексии Рунггальдье, Доротеи Вирер и Федерики Санфилиппо. Итальянские битлонистки прошли дистанцию за 1 час 10 мин. 58,7 сек. (0+3). На второй итоговой позиции команда Швеции - + 8,4 сек. (0+8). Третьими финишировали спортсменки Франции - + 11,8 сек. (0+9).





Сборная Беларуси, за которую выступали олимпийские чемпонки-2018 в эстафете Динара Алимбекова и Ирина Кривко, а также Анна Сола и Ирина Кручинкина, заняла 5-е место, отстав от победительниц на 1 мин. 13,4 сек. (0+4).





Второй в нынешнем сезоне кубковый этап завершится сегодня мужской эстафетной гонкой 4х7,5 км. За команду Беларуси, которая стартует под 18-м номером, выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елётнов и Владимир Чепелин.