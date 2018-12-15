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Биатлон. Белоруски заняли 5-е место в эстафете на этапе КМ в Хохфильцене

16.12.2018 16:37 — Разное | Партизан  
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Сборная Беларуси заняла пятое место в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Победителем первой в сезоне эстафеты стала команда Италии в составе Лизы Витоцци, Алексии Рунггальдье, Доротеи Вирер и Федерики Санфилиппо. Итальянские битлонистки прошли дистанцию за 1 час 10 мин. 58,7 сек. (0+3). На второй итоговой позиции команда Швеции - + 8,4 сек. (0+8). Третьими финишировали спортсменки Франции - + 11,8 сек. (0+9).

Сборная Беларуси, за которую выступали олимпийские чемпонки-2018 в эстафете Динара Алимбекова и Ирина Кривко, а также Анна Сола и Ирина Кручинкина, заняла 5-е место, отстав от победительниц на 1 мин. 13,4 сек. (0+4).

Второй в нынешнем сезоне кубковый этап завершится сегодня мужской эстафетной гонкой 4х7,5 км. За команду Беларуси, которая стартует под 18-м номером, выступят Антон Смольский, Сергей Бочарников, Роман Елётнов и Владимир Чепелин.
 
 
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Сборная Беларуси заняла пятое место в женской эстафете 4х6 км на этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
 
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