Что бы это значило? Секретарь БРСМ вошел в состав областного руководства оппозиционного движения «За свободу»

Также был избран региональный Совет – в него вошел юрист Андрей Кураков и студент Белорусского института правоведения Ярослав Григорьев (слева).





Именно появление последнего в областном руководящем органе оппозиционной организации вызвало недоумение у некоторых журналистов и политиков Могилева





В ЧЕМ ДЕЛО?





Ярослав Григорьев является председателем Молодежного парламента г. Могилева при городском Совете депутатов, а также возглавляет первичную организацию БРСМ у себя в вузе.





Очевидно, что его вряд ли можно назвать оппозиционером. В конце октября, как отмечается в официальной группе Молодежного парламента «ВКонтакте», Григорьеву вместе с коллегами «удалось достойно представить проделанную работу и принять участие во встрече заместителя главы Администрации Президента Республики Беларусь Владимира Григорьевича Жевняка с идеологическим активом Могилёвской области».





Для молодых парламентариев, среди которых был и Григорьев, «крайне важными стали слова Владимира Григорьевича о необходимости перехода от воздействия на аудиторию к взаимодействию с ней».





Там же указано, что в неформальной обстановке молодым людям удалось обсудить волнующие вопросы с помощником Александра Лукашенко Геннадием Лавренковым.









Движение «За Свободу» выступает за смену существующей власти и активно готовится к следующим президентским выборам. Лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич в одном из интервью заявил, что «Лукашенко завел страну в тупик», и что «главная его цель – как можно дольше быть при власти». А Петр Мигурский, новый координатор по Могилевской области, является автором статьи, в которой предлагает Лавренкову «уйти на пенсию, чтобы тот не путался под ногами у народа».





Почему же Григорьев, который, очевидно, поддерживает действующую власть, вошел в руководящий орган оппозиционного движения? Об этом мы попросили рассказать Петра Мигурского:





— Лично мне Григорьев понравился, хотя я его видел впервые и совсем не знаю его биографию. Более того, вопрос этот не совсем ко мне — он был принят в ряды движения относительно давно, занимает активную позицию и по своей позиции он больше демократ, чем будущий чиновник-бюрократ. А дальше … жизнь покажет. Тем более что можно поговорить с ним напрямую и выявить его мнения по всем интересующим вопросам, — посоветовал Мигурский.





К сожалению, сам Ярослав от комментариев вежливо отказался, сославшись на то, что не хочет «лишний раз к этой теме привлекать внимание по очевидным причинам», пос ьку милиция по поводу прошлого интервью нашему сайту «задаётся вопросами».





Впрочем, сделать вывод о том, что председатель Молодежного парламента усиленно участвует в жизнь оппозиционного движения можно и так. После участия в «Форуме белорусской молодежи» Григорьев в комментарии для официального сайта «За Свободу» заявил:





— Я приехал, чтобы сблизиться с коллективом, так как это наше мероприятие, движения «За Свободу». Здесь много новых людей, интересно увидеть тех, с кем я еще не знаком.