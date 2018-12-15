В брестской многоэтажке заменили лифт, пуска ждали долго

Что ни говори, а избаловали современного человека удобства цивилизации. Сегодня поговорим только об одном из них – лифте. Согласно нормативам, замене подлежат лифты, эксплуатируемые более 25 лет (нашему дому – 33 года). И для начала в качестве примера поведаю о подъезде, в котором проживаю. А сколько таких подъездов – об этом чуть позже.



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Итак, 15 октября началась кажущаяся нескончаемой эпопея - замена лифта. Работники ОАО «Брестлифт», выполнявшие работы, на вопрос, долго ли это будет, отвечали: месяц. К чести их (работников) скажу, что работы проводились (и довольно шумные) очень добросовестно – с восьми утра до восьми вечера, включая и выходные дни. Где-то за месяц и управились.

Но… вот тут-то и начинаются главные вопросы. За период замены лифта многие люди попросту лишились возможности выйти из дома.

Например, муж и жена, оба перенесшие инсульт, женщина с бронхиальной астмой, другая, у которой недавно прооперировали оба коленных сустава.… А каково прыгать на протезе ноги с 8-го этажа мужчине, прошедшему войну в Афганистане? В подъезде живут старушки столь преклонных лет, что даже с их всего-то второго этажа никуда не выйти. И вот как-то поднимаюсь я домой, а на площадке между этажами бабушка лежит. Чтобы ее поднять и помочь дойти до квартиры, пришлось соседей звать – одна бы не справилась…

Если учесть, что в настоящее время в Бресте производится замена 125 лифтов, а в области – 270, то, полагаю, практически в каждом подъезде есть вот такие свои примеры. Здесь хотелось бы пояснить, почему уже замененные лифты стоят без движения. Все очень просто – перед их пуском необходимо много всяческих испытаний и согласований. Да нам-то легче от этого?! Конечно, понятно, главное – максимальная безопасность использования лифтового оборудования (т.е. наша с вами). Однако как-то уж очень долго вся эта канитель продолжается. Хотя…

Как выяснилось, нормативный срок замены лифта – 3 месяца. И все же «Брестлифт» старается, как может, это время сократить. Автор этих строк там надоела, полагаю, просто до ужаса со своими бесконечными вопросами (как выразились мои собеседники, «нам здесь уже просто уши обкусывают»). Однако что поделаешь – информация-то нужна.

Впрочем, часть ее была получена в «Брестлифте», а часть – в областном ЖКХ. Уверена, любознательный читатель догадывается, что замена лифтов – мероприятие отнюдь не дешевое. Новые лифты – производства «Могилёвмаша». Ну а далее – сухие цифры (разумеется, в деноминированных рублях). Только представьте себе: стоимость работ и материалов для замены ОДНОГО лифта 23-25 тысяч рублей. Плюс стоимость самого лифта – 24-27 тысяч. Такая разбежка в ценах зависит от множества проектно-технических факторов, вряд ли интересных неспециалисту. Вся эта кампания финансируется из областного бюджета, а ее сумма ни много ни мало – 13 миллионов 637тысяч 856 рублей.

…Производя в ноябре коммунальные платежи за соответственно октябрь, внимательно изучив пришедшую платежку, я с изумлением обнаружила: там значатся такие скромные строки, как-то «техническое обслуживание лифта» и «электроэнергия на работу лифтов». Но ведь половину октября мы были лишены лифта, почему же тогда начислены платежи.

Обращаюсь в расчетный центр ЖРЭУ г. Бреста – весь ноябрь лифта нет, декабрь уж наступил, так вы нам всем и за ноябрь-декабрь накинете? Со мной вежливо пообщались, заверив, что перерасчет будет сделан.

Перерасчет – это хорошо. Но как же с лифтами? Быть может, коммунальникам стоило бы объяснить гражданам через СМИ о порядке замены лифтов, чтобы снять имеющиеся вопросы?

Быть может, коммунальникам стоило бы объяснить гражданам через СМИ о порядке замены лифтов, чтобы снять имеющиеся вопросы?