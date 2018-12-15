В Бресте открылся крытый футбольный манеж. Как он выглядит ночью?

В Бресте открылся новый спортивный объект. Им стал крытый футбольный манеж , который расположился в микрорайоне «Ковалево» на улице Луцкой, рядом с гипермаркетом «Материк». Такой подарок брестчане получили к тысячелетнему юбилею родного города.



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Строительство объекта началось в конце прошлого года, а его финансирование осуществлялось из городского бюджета. В свою очередь, Белорусская федерация футбола занималась комплексной поставкой воздухоопорной мембраны и искусственного покрытия. В результате в течение года в Бресте возвели шикарное спортивное сооружение.



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Торжественное открытие манежа состоялось сегодня. В мероприятии приняли участие премьер-министр Беларуси и председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас, председатель облисполкома Анатолий Лис, руководство города и спортивных учреждений региона.

Сергей Румас отметил, что инициатива федерации по ускоренному строительству футбольных манежей во всех областных центрах нашла поддержку у Президента и успешно воплощается в жизнь.



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– В прошлом году был открыт манеж в Гродно, около месяца назад в Минске, – напомнил Сергей Николаевич. – А сегодня наступила очередь Бреста. Данный объект – результат слаженной работы Белорусской федерации футбола и местной власти, который органично вписался в прекрасный вид города. Брест издавна славился своими спортивными традициями: здесь подготовлено множество спортсменов для сборных страны по разным видам спорта. Очень приятно, что в городе проживают самые преданные футбольные болельщики, которые два года подряд занимают первое место по посещаемости на своих домашних матчах.



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Анатолий Лис также поздравил брестчан с замечательным подарком и поблагодарил строителей за качественную работу.

– Мы выполнили поручение Главы государства и построили этот значимый объект, - подчеркнул глава региона. – В нашей стране спорту уделяется большое внимание, в том числе и в Брестской области. В нашем регионе в последние годы футбол активно развивается, радует, что много детей занимается этим видом спорта, а в спортивных учреждениях работают квалифицированные тренеры. В манеже созданы самые прекрасные условия для занятий, чтобы показывать в будущем достойные результаты.



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Футбольный манеж имеет воздухоопорные конструкции, его стенами и крышей служит надувной купол. Общая площадь составляет 116 на 82 метра, а высота оболочки превышает 22 метра. Центральное место отведено футбольному полю с искусственным покрытием, размеры которого - 110 на 65 метра.

Одновременно здесь смогут тренироваться почти 200 спортсменов. Административный корпус включает просторные раздевалки, душевые, кафе, медпункт и тренажерный зал. Возможности объекта позволяют проводить не только занятия по футболу и различным направлениям фитнеса, но и оказывать услуги восстановительного комплекса. Также в манеже планируется проведение городских соревнований с большим охватом населения, турниров и учебно-тренировочных сборов.

Крытый манеж будет находиться на балансе Брестского областного центра олимпийского резерва по футболу, где ежегодно занимаются более 650 человек. Впрочем, здесь круглый год смогут тренироваться не только профессионалы, но и любители.



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61615.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61615.php

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