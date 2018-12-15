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«Такого в стране еще не было»: как Брест в 2019 году собирается праздновать тысячелетие

16.12.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Город будет отмечать миллениум весь год, а кульминация праздника будет 13 - 15 сентября


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61614.php

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В следующем году Брест отметит миллениум. Фото: Оксана БРОВАЧ

В 2019 году Бресту исполнится 1000 лет. К этой дате город готовится уже два года - возводятся новые здания, ремонтируются мосты, строится масштабная транспортная развязка Западный обход... Это все для горожан, но что для гостей, туристов? Об этом организаторы праздника рассказали ТРК «Брест».

Городские власти уверяют: такого праздника Беларусь еще не видела. В Бресте ждут наплыва туристов по трем причинам.

Во-первых, 1000-летие разрекламировали на выставках за границей - в отделе культуры госрисполкома говорят, что на 13 - 15 сентября в городе забронированы почти все гостиницы.

Во-вторых, через Брест будут ехать транзитом в Минскболельщики II Европейских игр.

В-третьих, Брест в следующем году назван культурной столицей СНГ.

Тысячелетию посвятят больше 2000 тысяч мероприятий - это концерты, выставки, конкурсы.

Старт празднику дадут в пятницу, 13 сентября, на торжественном концерте в Брестской крепости. Режиссеры обещают, что все будет в рамках приличия - без танцев и неуместных забав, но с участием главы государства. Хотя для Бреста крепость - это не только мемориал в честь событий июня 1941-го. Это место, где 1000 лет назад появилось древнее Берестье: его не стало, когда начали строить крепость.

В тот же день на Гребном канале пройдет молодежный фестиваль «Город света». Одним из хэдлайнеров станет Джо Линн Тернер, бывший солист Deep Purple. Аккомпанировать ему будет Президентский оркестр Республики Беларусь.

Кульминацией тысячелетия станет грандиозное шоу 14 сентября на Гребном канале.

- Мы готовим сложнейшее мероприятие - культурно-историческую композицию «Миллениум». На сцене, которая будет установлена на глади воды, будет происходить сложнейшее действо - на воде, в воздухе, на сцене, на берегу. Оно будет с техническими новинками, со сложной системой фонтанов, с водными экранами, с лазерными фейерверками - такого у нас в стране еще не было, - приоткрывает тайну начальник отдела культуры Брестского горисполкома Светлана Семашко.

На этот же день запланирован карнавал. Организаторы предполагают, что он станет самым посещаемым мероприятием тысячелетия. На карнавал приедут даже участники из Африки, которые участвовали в карнавале в Рио-де-Жанейро.

А в программе на 15 сентября значится международный парад оркестров.

Ну а первым мероприятием в честь 1000-летия станет традиционный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера». В нем примет участие Том Синатра - племянник знаменитого Фрэнка Синатры.

 
Теги: Брест
 
 
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Город будет отмечать миллениум весь год, а кульминация праздника будет 13 - 15 сентября В следующем году Брест отметит миллениум. Фото: Оксана БРОВАЧ В 2019 году...
 
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