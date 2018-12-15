«Такого в стране еще не было»: как Брест в 2019 году собирается праздновать тысячелетие

Город будет отмечать миллениум весь год, а кульминация праздника будет 13 - 15 сентября



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61614.php

Читать полностью в источнике с фото:

Брест отметит миллениум." oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2018/12/1544975524813424.jpg" width="750" height="521">



В следующем году Брест отметит миллениум. Фото: Оксана БРОВАЧ

В 2019 году Бресту исполнится 1000 лет. К этой дате город готовится уже два года - возводятся новые здания, ремонтируются мосты, строится масштабная транспортная развязка Западный обход... Это все для горожан, но что для гостей, туристов? Об этом организаторы праздника рассказали ТРК «Брест» .

Городские власти уверяют: такого праздника Беларусь еще не видела. В Бресте ждут наплыва туристов по трем причинам.

Во-первых, 1000-летие разрекламировали на выставках за границей - в отделе культуры госрисполкома говорят, что на 13 - 15 сентября в городе забронированы почти все гостиницы.

Во-вторых, через Брест будут ехать транзитом в Минскболельщики II Европейских игр.

В-третьих, Брест в следующем году назван культурной столицей СНГ.

Тысячелетию посвятят больше 2000 тысяч мероприятий - это концерты, выставки, конкурсы.

Старт празднику дадут в пятницу, 13 сентября, на торжественном концерте в Брестской крепости. Режиссеры обещают, что все будет в рамках приличия - без танцев и неуместных забав, но с участием главы государства. Хотя для Бреста крепость - это не только мемориал в честь событий июня 1941-го. Это место, где 1000 лет назад появилось древнее Берестье: его не стало, когда начали строить крепость.

В тот же день на Гребном канале пройдет молодежный фестиваль «Город света». Одним из хэдлайнеров станет Джо Линн Тернер , бывший солист Deep Purple. Аккомпанировать ему будет Президентский оркестр Республики Беларусь.

Кульминацией тысячелетия станет грандиозное шоу 14 сентября на Гребном канале.

- Мы готовим сложнейшее мероприятие - культурно-историческую композицию «Миллениум». На сцене, которая будет установлена на глади воды, будет происходить сложнейшее действо - на воде, в воздухе, на сцене, на берегу. Оно будет с техническими новинками, со сложной системой фонтанов, с водными экранами, с лазерными фейерверками - такого у нас в стране еще не было, - приоткрывает тайну начальник отдела культуры Брестского горисполкома Светлана Семашко.

На этот же день запланирован карнавал . Организаторы предполагают, что он станет самым посещаемым мероприятием тысячелетия. На карнавал приедут даже участники из Африки, которые участвовали в карнавале в Рио-де-Жанейро.

А в программе на 15 сентября значится международный парад оркестров.

Ну а первым мероприятием в честь 1000-летия станет традиционный фестиваль классической музыки «Январские музыкальные вечера». В нем примет участие Том Синатра - племянник знаменитого Фрэнка Синатры.