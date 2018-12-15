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В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж
16.12.2018 — Разное | Горецкий вестник
В Горках стартовала новогодняя и рождественская праздничная программа. Смотрите наш большой фоторепортаж с церемонии зажжения огней на главной елке города.
Фото Михаила Левцова
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В Горках стартовала новогодняя и рождественская праздничная программа. Смотрите наш большой фоторепортаж с церемонии зажжения огней на главной елке города. ...
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