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В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

16.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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В Горках стартовала новогодняя и рождественская праздничная программа. Смотрите наш большой фоторепортаж с церемонии зажжения огней на главной елке города.

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

В Горках зажгли огни на главной елке города. Большой фоторепортаж

 

Фото Михаила Левцова


 
 
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