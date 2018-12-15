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В Киеве все же создали новую «Православную церковь Украины»

16.12.2018 18:20 — Разное | Ежедневник  
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В Киеве все же создали новую «Православную церковь Украины»

Митрополит Епифаний (Фото: Mikhail Palinchak/ Ukrainian Presidential Press Service / Reuters)

На Украине объявили название новой церкви и титул предстоятеля. Новая церковь получит название Православная церковь Украины, а избранный предстоятель митрополит Епифаний будет «митрополитом Киевским и всея Украины».

Создаваемая на Украине новая, независимая от Московского патриархата церковь будет называться Православная церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщил пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря) на своей странице в Facebook.

«Официальное название согласно уставу — Православная церковь Украины», — написал он. Пресс-секретарь также уточнил, что корректной относительно новой церкви будет также название УПЦ, но без приставки МП, что означает «Московский патриархат». «Также можно употреблять УПЦ (не путать с МП)», — добавил он.

Кроме того, как уточнил пресс-секретарь, официальный титул предстоятеля новой церкви будет звучать как «митрополит Киевский и всея Украины». Он добавил, что свою первую литургию избранный предстоятель новой церкви провел уже в воскресенье, 16 декабря, в Михайловском Златоверхом соборе Киева.

В субботу в Киеве состоялся объединительный собор, в котором приняли участие 190 человек, большинство из которых относятся к УПЦ Киевского патриархата. Итогом собора стало избрание главы новой автокефальной церкви, им стал митрополит Епифаний, епископ УПЦ КП. Ему предстоит отправиться в Стамбул, где Вселенский патриарх Варфоломей должен будет вручить ему томос об автокефалии.

Русская православная церковь (РПЦ) не признала итоги объединительного собора. Пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла, священник Александр Волков, комментируя данные события, назвал прошедший собор «канонически ничтожным». По его мнению, «раскольники выбрали раскольника». Он также назвал «едва ли выполнимой задачей» признание избранного главы новой украинской церкви в православном мире, пишет РБК.


 
 
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На Украине объявили название новой церкви и титул предстоятеля. Новая церковь получит название Православная церковь Украины, а избранный предстоятель митрополит...
 
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