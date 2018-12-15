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Салон новой Lada Vesta: первые качественные изображения

16.12.2018 18:29 — Разное | UDF  
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Фото: скриншот с www.youtube.com
В Сети появилось несколько вариантов салона обновленной Lada Vesta. Изображения в одном из своих видео показал блогер VsyakoRazno. По информации его подписчика, который и прислал рендеры, эскизы были сделаны в рамках питерской закрытой презентации для дилеров АвтоВАЗа. На мероприятии проходило обсуждение проекта Lada Vesta 2020 модельного года.

Ранее "РГ" рассекретила салон обновленной Lada Vesta, но изображение не отличалось четкостью, теперь же рендеры стали доступны в более высоком качестве.

Появилась возможность рассмотреть в деталях сразу два варианта исполнения интерьера. Первый выполнен в черно-оранжевом стиле, второй - в черно-бежевом. Стоит отметить, что это возможные варианты нового салона, которые дают общее представление об изменениях в будущей модернизации.

Lada Vesta после фейслифта получит полностью новые переднюю панель, дверные карты и центральный тоннель пола. Особенностью салона станет огромный "парящий" планшет мультимедийной системы, который объединен с блоком климатической установки. В нижней части центральной консоли предусмотрена большая ниша для смартфона (будет доступна опция беспроводной зарядки).

Изменен дизайн рычага механической коробки, а возле закрытой секции с подстаканниками, как на автомобилях классом выше, можно заметить кнопку электронного ручника и, предположительно, шайбу-селектор выбора режима движения Lada Ride Select. Сиденья и подлокотник остались прежними, зато руль изменился по дизайну и стал меньшего диаметра, комбинация приборов теперь с двумя колодцами и большим дисплеем бортового компьютера. Изменилась также форма дефлекторов, ручек открывания дверей и декоративных элементов.

Салон новой Lada Vesta: первые качественные изображения

Фото: скриншот с www.youtube.com

Помимо абсолютно нового интерьера, по канонам фейслифта Lada Vesta 2020 получит свежий экстерьер - новые бампера и решетку радиатора, иной рисунок передней оптики и задних фонарей, а также диски с измененным дизайном.

Появление модернизированной Lada Vesta Facelift ожидается в 2020-ом году, а не в следующем году, как об этом сообщалось ранее.

Напомним, в конце 2019 года Lada Vesta получит вариатор Jatco JF015E японского производства. Известно, что АвтоВАЗ активно ведет работы по проекту Lada Vesta FL, а это значит, что новая коробка дебютирует уже на фейслифтинговой модели.

К 2020-му году моторная гамма Vesta будет представлена тремя силовыми агрегатами, и таким же количеством коробок. Вазовские 1,6 и 1,8-литровые двигатели мощностью 106 и 122 л.с. соответственно никуда не денутся, к ним добавится 114-сильный "ниссановский" мотор HR16 объемом 1,6-литра. На выбор будет доступна 5-ступенчатая "механика" (МТ), а также "робот" (АМТ) и вариатор (CVT).

Напомним, серийное производство Lada Vesta стартовало в сентябре 2015 года на заводе "Lada Ижевск". На сегодняшний день семейство состоит из седана Vesta, универсала Vesta SW, их "кросс" модификаций, а также битопливной Vesta CNG. Ожидается появление "заряженных" Vesta Sport и Vesta SW Sport. В гамму двигателей входят два вазовских атмосферника объемом 1,6 и 1,8 л, первый развивает 106 л.с., второй - 122 л.с. Двигатели агрегатируются с 5-ступенчатой механической коробкой передач или автоматизированной механической трансмиссией.

 
 
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В Сети появилось несколько вариантов салона обновленной Lada Vesta.
 
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