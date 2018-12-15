ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава МВД Грузии обещает привлечь к уголовной ответственности пытавшихся сорвать инаугурацию президента в Телави

16.12.2018 17:13 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Сторонники грузинской оппозиции после завершения церемонии инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили в Телави временно смогли перекрыть одну из центральных дорог города.

Оппозиционерам до прибытия полицейских удалось остановить одну из автомашин приглашенных на церемонию инаугурации гостей и повредить на ней лобовое стекло. Полицейские оттеснили оппозиционеров и открыли автомобильное движение.

Как заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Гиоргий Гахария, все нарушители порядка строго ответят перед законом. По его словам, в ходе провокационных действий сторонников оппозиции в воскресенье несколько полицейских получили травмы и доставлены в больницу.

"Хочу пообещать всем, что с сегодняшнего вечера будут проанализированы все инциденты в разных местах, где оппозиция пыталась устроить провокации, и там, где будет выявлен состав преступления, мы начнем уголовное преследование конкретных лиц", - сказал министр.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сторонники грузинской оппозиции после завершения церемонии инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили в Телави временно смогли перекрыть одну из...
 
Новости дня
Новости разные
 
«С нами поступили по-свински». Из «Экспобела» выгоняют больше 25 ипэшников. Торговцы против
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика