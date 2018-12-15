Глава МВД Грузии обещает привлечь к уголовной ответственности пытавшихся сорвать инаугурацию президента в Телави

Сторонники грузинской оппозиции после завершения церемонии инаугурации президента Грузии Саломе Зурабишвили в Телави временно смогли перекрыть одну из центральных дорог города.

Оппозиционерам до прибытия полицейских удалось остановить одну из автомашин приглашенных на церемонию инаугурации гостей и повредить на ней лобовое стекло. Полицейские оттеснили оппозиционеров и открыли автомобильное движение.

Как заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Гиоргий Гахария, все нарушители порядка строго ответят перед законом. По его словам, в ходе провокационных действий сторонников оппозиции в воскресенье несколько полицейских получили травмы и доставлены в больницу.

"Хочу пообещать всем, что с сегодняшнего вечера будут проанализированы все инциденты в разных местах, где оппозиция пыталась устроить провокации, и там, где будет выявлен состав преступления, мы начнем уголовное преследование конкретных лиц", - сказал министр.