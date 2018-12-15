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От качества матраса зависит здоровье. Показываем идеальный матрас от лауреата бизнес-премии «Лидер года-2018»
Новости Беларуси. Наш следующий материал – о предприятии, которое заботится о домашнем уюте и отдыхе белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже более 20 лет бобруйская компания «Барро» производит мебель для сна и отдыха, но основная специализация – матрасы. В ассортименте предприятия – более 150 моделей. В этом году «Барро» отмечена бизнес-премией «Лидер года».
Корреспондент Юрий Прокопенко увидел, где начинаются сладкие сны.
Вот это место. Из проволоки умная машина делает пружины, а потом одевает их в специальные чехлы. На корпоративном сленге – «колбаса». Так рождается независимый пружинный блок.
Василий Баранчук, директор ИП «Барро»:
Повсюду высокотехнологичные станки. В этих цехах производят более 150 моделей матрасов любой конструкции и размеров. Причем от «А» до «Я» – полный цикл производства своими силами. Работают и на заказ. Эта продукция не только удобна, но и полезна.
Юрий Прокопенко, СТВ:
Ежегодно предприятие «Барро» производит свыше 100 тысяч матрасов. Плюс наматрасники, подушки, постельное белье, одеяла, мебель для сна. Около трети продукции идет на экспорт. Успехи предприятия в очередной раз отмечены на национальном уровне. За высокое качество и широкий ассортимент продукции «Барро» в числе лауреатов бизнес-премии «Лидер года».
Василий Баранчук:
Наталья Артеага Эрнандес, организатор национальной бизнес-премии «Лидер года»:
В 2019 году бобруйское предприятие постарается не только сохранить позиции на рынке, но и сделать новый шаг вперед. Продукция под брендом «Барро» станет еще ближе к белорусам. В планах – расширение торговой сети и открытие фирменных магазинов во всех регионах страны.
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От качества матраса зависит здоровье. Показываем идеальный матрас от лауреата бизнес-премии «Лидер года-2018»
Новости Беларуси. Наш следующий материал – о предприятии, которое заботится о домашнем уюте и отдыхе белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже...
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