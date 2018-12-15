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Движение «За свободу»: Выйти из политических, военных и экономических союзов с Россией
Юрий Губаревич переизбран председателем правозащитно-просветительского общественного объединения "Движение За Свободу ". Соответствующее решение принято делегатами третьей отчетно-выборной конференции организации, которая в эти выходные прошла в Минске.
Первым заместителем председателя организации избран экс-кандидат в президенты Алесь Михалевич.
Напомним, что Юрий Губаревич стал председателем Движения "За Свободу" в 2016 году, сменив на этом посту экс-кандидата в президенты Александра Милинкевича, который руководил организацией с 2007 года.
Члены Движения «За Свободу» в итоговой резолюции отчетно-выборной конференции, которая прошла 15 декабря в Минске, «О европейском выборе Беларуси» заявили о поддержке более тесного сотрудничества со странами демократического Запада и дальнейшего включения Беларуси в общеевропейское пространство, а также о необходимости диалога ЕС и Беларуси с учетом не только экономических и политических интересов, но и защиты прав человека.
Среди первоочередных шагов развития Беларуси и ЕС в организации видят завершение переговоров по упрощению визового режима, расширение контактов в экономической сфере, усиление сотрудничества с неправительственными организациями, независимыми СМИ и образовательными институтами.
«Мы считаем недостаточными шаги белорусских властей для защиты белорусского суверенитета и экономической независимости от Российской Федерации и выражаем озабоченность продолжением наступления на права и свободы белорусских граждан, репрессиями в отношении независимых профсоюзов, СМИ и политических оппонентов со стороны белорусских властей», - подчеркнули авторы резолюции .
Кроме того, как считают в организации, официальный Минск должны признать «экономическую и политическую зависимость от Российской Федерации угрозой для белорусского суверенитета», поэтому нужно «выйти из политических, военных и экономических союзов с этой страной», а также «объявить курс на интеграцию с Европейским Союзом одним из приоритетов внешней политики Беларуси ».
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Юрий Губаревич переизбран председателем правозащитно-просветительского общественного объединения "Движение За Свободу ". Соответствующее решение принято...
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