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Движение «За свободу»: Выйти из политических, военных и экономических союзов с Россией

16.12.2018 19:13 — Разное | Партизан  
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Юрий Губаревич переизбран председателем правозащитно-просветительского общественного объединения "Движение За Свободу ". Соответствующее решение принято делегатами третьей отчетно-выборной конференции организации, которая в эти выходные прошла в Минске.



Первым заместителем председателя организации избран экс-кандидат в президенты Алесь Михалевич. 

Напомним, что Юрий Губаревич стал председателем Движения "За Свободу" в 2016 году, сменив на этом посту экс-кандидата в президенты Александра Милинкевича, который руководил организацией с 2007 года.

Члены Движения «За Свободу» в итоговой резолюции отчетно-выборной конференции, которая прошла 15 декабря в Минске, «О европейском выборе Беларуси» заявили о поддержке более тесного сотрудничества со странами демократического Запада и дальнейшего включения Беларуси в общеевропейское пространство, а также о необходимости диалога ЕС и Беларуси с учетом не только экономических и политических интересов, но и защиты прав человека.

Среди первоочередных шагов развития Беларуси и ЕС в организации видят завершение переговоров по упрощению визового режима, расширение контактов в экономической сфере, усиление сотрудничества с неправительственными организациями, независимыми СМИ и образовательными институтами.

«Мы считаем недостаточными шаги белорусских властей для защиты белорусского суверенитета и экономической независимости от Российской Федерации и выражаем озабоченность продолжением наступления на права и свободы белорусских граждан, репрессиями в отношении независимых профсоюзов, СМИ и политических оппонентов со стороны белорусских властей», - подчеркнули авторы резолюции .


Кроме того, как считают в организации, официальный Минск должны признать «экономическую и политическую зависимость от Российской Федерации угрозой для белорусского суверенитета», поэтому нужно «выйти из политических, военных и экономических союзов с этой страной», а также «объявить курс на интеграцию с Европейским Союзом одним из приоритетов внешней политики Беларуси ».


 
Теги: Минск
 
 
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Юрий Губаревич переизбран председателем правозащитно-просветительского общественного объединения "Движение За Свободу ". Соответствующее решение принято...
 
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