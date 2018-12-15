Допсиховались до ООН

«Дело Владислава Казакевича», больше известного как «парень с бензопилой», начинает разрастаться до международных масштабов. Причиной всему стала крайне странная позиция судов, которые пришли к выводам о полной вменяемости человека, совершившего 8 октября 2016г. страшное преступление в минском ТЦ «Европа», напав на сотрудников и посетителей центра с бензопилой и топором. В результате одна женщина погибла, две пострадали: 46-летняя посетительница получила два удара топором - в грудь и в плечо, еще одна увернулась от удара, получив легкое ранение.





Затем 12 октября 2017г. Владислав Казакевич совершил еще одно нападение с ножом на сотрудника исправительной колонии, где отбывал 15-летнее наказание, намереваясь убить последнего в отместку за якобы бесчеловечное и унизительное отношение. Пострадавшим оказался контролер Алексей Кузан, которому были нанесены колото-резаные травмы головы. При этом в обоих случаях Казакевич хотел быть убитым при задержании, что не скрывал от следственных органов.





В ходе второго судебного процесса обвиняемый был признан не способным защищать себя в суде. Это дало обнадеживающий повод рассчитывать на то, что суд стал осознавать всю критичность сложившейся ситуации и обратит внимание на явно нездоровое психическое состояние обвиняемого. Кроме того, такое решение ставило бы под сомнение выводы первого судебного процесса, где Казакевич такого статуса не имел и, по мнению суда, вполне мог осуществлять свою защиту и понимать суть происходящего.





Однако надеждам родственникам на объективность суда в тонкой психиатрической области сбыться не удалось. В итоге суд не принял во внимание ряд факторов, подтверждающих наличие у обвиняемого хронического психического заболевания - шизотипическое расстройство, - и приговорил Казакевича к 22 годам лишения свободы, с учетом предыдущего приговора.





СТРАШНАЯ ОСЕНЬ





Основные баталии обоих судебных заседаний развернулись вокруг психического состояния обвиняемого и способности руководить своими поступками и отвечать за них. Как оказалось, у Казакевича в октябре 2014г. было диагностировано хроническое шизотипическое расстройство (в старой классификации - вялотекущая шизофрения). Этот диагноз ему был выставлен ГУ «РНПЦ психического здоровья» с участием высококвалифицированных психиатров. Однако по неизвестным причинам данный диагноз неожиданно «потерялся» в УЗ «Городской клинический детский психиатрический диспансер», куда Казакевич был направлен для последующего наблюдения и лечения. Более того, он был снят с диспансерного учета по собственному заявлению с диагнозом «акцентуация личностных черт по зоидно-эпилептоидному типу (тенденция к формированию расстройства личности); умеренно депрессивный эпизод в анамнезе». Иными словами, кроме депрессии и расстройства личности, у будущего белорусского Брейвика врачи диспансера ничего серьезного обнаружили.









Но самое странное, что ранее выставленный диагноз, являющийся бессрочным и не поддающийся лечению, исчез из больничной хроники Казакевича. Как могло такое произойти - неясно. Равно, как и остается загадкой, кто и для чего отменил прием антипсихотических средств (нейролептиков), которые помогали Казакевичу держаться в нормальном состоянии и купировать проявление болезни. А через 8 месяцев после прекращения приема лекарственных препаратов Казакевич совершил свое первое преступление в ТЦ «Европа».





Теперь небольшой анализ. Первое обращение Казакевича в ГУ «РНПЦ психического здоровья» произошло 9 октября 2014г. Первое преступление - 8 октября 2016г. (спустя 8 месяцев после снятия с диспансерного учета). Второе преступление - 12 октября 2017г. Все предшествующее время Казакевич находился без соответствующего лечения и препаратов, которые купировали бы проявление болезни.





Однако, несмотря на очевидные факты наличия психического заболевания, ни одна из комиссий экспертов, проводивших психолого-психиатрическую экспертизу обвиняемого, даже не упомянула про то, что он страдает хроническим психическим заболеванием, которое обязывает государство прекратить его уголовное преследование и направить на принудительное лечение.





КПП, СПЕЦДОКЛАДЧИК ООН И ВПА





В ходе последнего судебного заседания стороной защиты были приглашены и допрошены в качестве экспертов 5 известных российских специалистов-психиатров: Игорь Гушанский (кандидат медицинских наук, стаж работы 19 лет), Александр Пекониди (кандидат медицинских наук, стаж работы 19 лет), Лев Пережогин (профессор, доктор медицинских наук, более 89 научных трудов, один из самых известных психиатров по детской шизофрении), Дмитрий Малкин (кандидат медицинских наук, более 70 научных трудов), Анатолий Кривошеев (стаж работы 19 лет), - указавших на научную необоснованность выводов комиссии экспертов, лишенность полноты аргументов, отсутствие экспертного анализа и научного обоснования экспертных выводов. Все эксперты последовательно доказали, что у обвиняемого совершенно отчетливо диагностируется хроническое психическое заболевание, требующее незамедлительного лечения.





При этом российские специалисты отметили, что белорусскими экспертами при вынесении заключения были нарушены требования ст.233, ч.2 ст.236, ст.239 УПК РБ (содержание заключения эксперта, сообщение о невозможности дачи заключения): к заключению не были приложены оставшиеся после исследования вещественные доказательства, образцы, полученные экспериментальным путем и используемые для сравнения, а также фотографии, схемы, графики, таблицы и другие дополнительные материалы, подтверждающие выводы эксперта.





ВОТ ТОЛЬКО НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ, СДЕЛАННЫЕ РОССИЙСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ:





1. Казакевич с 13-летнего возраста страдает хроническим психическим расстройством, имеющим эндогенный характер и прогрессирующее течение. У него выявляются клинические признаки, позволяющие выставить диагноз «психопатоподобная шизофрения» (F21.4 по МКБ-10).





2. В периоды инкриминируемых Казакевичу деяний у него отмечались выраженные личностные и эмоциональные изменения, аутизм, болезненные сверхценные идеи и увлечения. Имеющиеся хронические психические расстройства, сопровождающиеся нарушением критики к своему состоянию и поведению, лишали его в периоды, относящиеся к инкриминируемым ему деяниям, способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.





3. В условиях содержания Казакевича в местах лишения свободы, нахождения его в замкнутом пространстве ШИЗО (штрафной изолятор) и ПКТ (помещение камерного типа), отсутствия адекватной психическому состоянию медицинской помощи и лекарственной терапии его состояние ухудшилось: нарастала отгороженность, аутизация, эмоциональные изменения, актуализировались сверхценные идеи и психопатоподобные проявления, что стало причиной совершения инкриминируемых ему деяний.





Учитывая тяжесть и выраженность имеющихся у Казакевича психических расстройств, возможность ухудшения его психического состояния без проведения специального лечения, признаки наличия у него агрессивного и аутоагрессивного поведения, можно сделать вывод, что Казакевич представляет повышенную опасность для себя и окружающих. По своему психическому состоянию он нуждается в специализированном лечении, применении к нему принудительных мер медицинского характера и лечении в психиатрическом стационаре.









4. Заключения комиссии экспертов противоречивы, клинически не обоснованы, лишены полноты аргументации и доказательности, носят односторонний характер, не содержат научно достоверного и объективного анализа материалов уголовного дела, медицинских документов и клинических проявлений заболевания.





5. В выводах экспертов при проведении первичной и дополнительной стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы отсутствует объективный, всесторонний анализ медицинских данных. Игнорируются медицинские факты и документы: без должного внимания и анализа остались результаты обследования Казакевича в ГУ «РНПЦ психического здоровья» и в УЗ «Городской клинический детский психиатрический диспансер». Выводы экспертов основываются преимущественно на субъективных сведениях, полученных со слов самого подэкспертного, и вызывают сомнения в объективности и научной обоснованности.





6. В выводах экспертов отсутствует всесторонний и объективный анализ мотивов поведения Казакевича в периоды, относящиеся к инкриминируемым ему деяниям. Не проводится причинно-следственная связь между имеющимися у него негативными психическими расстройствами и мотивами поведения.





7. Мотивы поведения подэкспертного, его отношение к инкриминируемому ему деянию при проведении клинико-психопатологического исследования остались не раскрытыми. Выводы о том, что Казакевич в периоды, относящиеся к инкриминируемым деяниям, сохранял способность осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, не аргументированы и научно не обоснованы.





8. Для получения полной, объективной экспертной и диагностической оценки психического состояния Казакевича на момент инкриминируемых ему деяний и в настоящий момент необходимо проведение в отношении него повторной стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы.





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Родственники осужденного Владислава Казакевича обратились в Комитет против пыток ООН, изложив все нарушения, допущенные в ходе предварительного расследования и судебных заседаний. Основная просьба в обращении - обратить внимание на факт пыток, жестокого и бесчеловечного обращения с Казакевичем и неоказание ему соответствующей психологической и психиатрической помощи, что явилось причиной совершения им преступлений. Кроме того, родственники отметили, что после нападения на сотрудника шкловской колонии их сын был подвергнут систематическим пыткам и издевательствам.





В ходе этапирования из ИУ «Тюрьма N4» Казакевич был пристегнут сзади наручниками к решетке. При этом руки находились на высоте около метра, что вынуждало обвиняемого весь путь этапировании находиться в положении вниз головой.





После возвращения Казакевича поместили в карцер с водой на полу и плесенью на стенах. Все время своего заключения он провел в ШИЗО и карцере, фактически не возвращаясь в отряд. Со слов самого Казакевича, сотрудники тюрьмы неоднократно оскорбляли его и заставляли отказаться от помощи адвокатов. Его этапирование на судебные заседания осуществлялось таким образом, чтобы он мог соударяться с острыми краями, от чего образовались телесные повреждения.





Такое поведение охранников подпадает под дефиницию термина «пытка» и позволяет предполагать, что в условиях, когда Беларусь всячески налаживает отношение с международными правозащитными организациями и всячески стремиться избавиться от поста спецдокладчика ООН по Беларуси, явно не сыграет на пользу белорусскому МИД.





Кроме того, родственники осужденного обратились во Всемирную психиатрическую ассоциацию (ВПА), которую также оповестили о нарушениях, допущенных в отношении Владислава Казакевича. Основными вопросами в обращении стали именно нарушения протокола лечения и очевидных манипуляций с диагнозом Казакевича, когда совершенно отчетливые проявления шизофрении, подтвержденные ГУ «РНПЦ психического здоровья», неожиданно исчезли из повестки судебных заседаний. Более того, отсутствие специализированного лечения, как считают российские специалисты, неминуемо приведет к расщеплению личности и фактическому уничтожению человека. Таким образом, попытка скрыть такой диагноз чревата уже более тяжелыми последствиями для Казакевича и может привести к его гибели.





Дважды из-за халатности врачей уже пострадали люди. И, как утверждают психиатры, Казакевич на этом не остановится. Протекание такой болезни, как шизотипическое расстройство, неминуемо связано с наличием бредовой идеи у пациента, которая вытесняет собой все остальные. То есть главная идея, к которой он будет всегда стремиться, - это идея убийства. «Он у вас будет самым идеальным осужденным, который будет выполнять все ваши требования и приказания. Он будет вас во всем слушаться. До одного момента - пока вы не повернетесь к нему спиной», - подытожил российский эксперт Анатолий Кривошеев.





Ныне родственники осужденного при поддержке правозащитников готовят обращение в Комитет ООН по правам человека, занимающийся надзором за исполнением Международного пакта о гражданских и политических правах в странах - участницах пакта.





P.S. Как нам удалось узнать, Владислав Казакевич переведен из могилевской тюрьмы в ИУ «Тюрьма N8» в Жодино. В настоящее время жалоб на условия содержания, как и претензий к сотрудникам администрации, он не высказывает.