|
Памятник детям войны в Миорах подорожал на треть
Жилищно-коммунального хозяйства Миорского района снова объявило тендер на изготовление декоративной скульптуры «Дети мира - детям войны», его ориентировачная стоимость выросла на 30,4%.
Как сообщают
Напомним, что идея этого памятника возникла в 2016 году, когда в Миорах отмечали 75-летие с начала Великой Отечественной войны и 55-летие фонда мира. Скульптурную композицию планируют разместить в центральном сквере города неподалеку от площади Павших Борцов.
Композиция задумана в виде разрушенной детской площадки: на песочнице будут установлены пять кубиков со стихами на гранях и мячик из серого гранита, а также скамейка. Монумент установят на бетонное основание, которое покроют натуральным щебнем, кубики будут сложены в пирамидку, на вершине которой разместится голубь — символ мира.
Предыдущий тендер на изготовление этой скульптуры, где была заявлена ориентировочная стоимость работ в 4600 рублей, не состоялся. Также несостоявшейся признана закупка услуг по установке этого памятника ориентировочной стоимостью 9661 рубль.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилищно-коммунального хозяйства Миорского района снова объявило тендер на изготовление декоративной скульптуры «Дети мира - детям войны», его ориентировачная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)