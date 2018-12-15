Памятник детям войны в Миорах подорожал на треть

"Народные новости Витебска" , за изготовление памятника в виде гранитного мячика и пирамидки из кубиков высотой более двух метров, на которой будет сидеть голубь, теперь предлагают 6000 рублей. Средства на сооружение этой скульптуры собраны Белорусским фондом мира. Как сообщают, за изготовление памятника в виде гранитного мячика и пирамидки из кубиков высотой более двух метров, на которой будет сидеть голубь, теперь предлагают 6000 рублей. Средства на сооружение этой скульптуры собраны Белорусским фондом мира.





Напомним, что идея этого памятника возникла в 2016 году, когда в Миорах отмечали 75-летие с начала Великой Отечественной войны и 55-летие фонда мира. Скульптурную композицию планируют разместить в центральном сквере города неподалеку от площади Павших Борцов.





Композиция задумана в виде разрушенной детской площадки: на песочнице будут установлены пять кубиков со стихами на гранях и мячик из серого гранита, а также скамейка. Монумент установят на бетонное основание, которое покроют натуральным щебнем, кубики будут сложены в пирамидку, на вершине которой разместится голубь — символ мира.





Предыдущий тендер на изготовление этой скульптуры, где была заявлена ориентировочная стоимость работ в 4600 рублей, не состоялся. Также несостоявшейся признана закупка услуг по установке этого памятника ориентировочной стоимостью 9661 рубль.