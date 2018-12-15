ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Памятник детям войны в Миорах подорожал на треть

16.12.2018 18:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Жилищно-коммунального хозяйства Миорского района снова объявило тендер на изготовление декоративной скульптуры «Дети мира - детям войны», его ориентировачная стоимость выросла на 30,4%.

Как сообщают "Народные новости Витебска", за изготовление памятника в виде гранитного мячика и пирамидки из кубиков высотой более двух метров, на которой будет сидеть голубь, теперь предлагают 6000 рублей. Средства на сооружение этой скульптуры собраны Белорусским фондом мира.

Напомним, что идея этого памятника возникла в 2016 году, когда в Миорах отмечали 75-летие с начала Великой Отечественной войны и 55-летие фонда мира. Скульптурную композицию планируют разместить в центральном сквере города неподалеку от площади Павших Борцов.

Композиция задумана в виде разрушенной детской площадки: на песочнице будут установлены пять кубиков со стихами на гранях и мячик из серого гранита, а также скамейка. Монумент установят на бетонное основание, которое покроют натуральным щебнем, кубики будут сложены в пирамидку, на вершине которой разместится голубь — символ мира.

Предыдущий тендер на изготовление этой скульптуры, где была заявлена ориентировочная стоимость работ в 4600 рублей, не состоялся. Также несостоявшейся признана закупка услуг по установке этого памятника ориентировочной стоимостью 9661 рубль.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилищно-коммунального хозяйства Миорского района снова объявило тендер на изготовление декоративной скульптуры «Дети мира - детям войны», его ориентировачная...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналист «Беларусь 1»: «Андрей Капский с января станет председателем правления БАТЭ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика