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Журналист «Беларусь 1»: «Андрей Капский с января станет председателем правления БАТЭ»
Журналист «Беларусь 1» Андрей Козлов назвал, кто станет новым председателем правления БАТЭ.
«Сегодня в вечернем эфире на «Беларусь 1» можно будет ближе познакомиться с сыном Анатолия Капского Андреем, который с января станет председателем правления БАТЭ», – написал Козлов.
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Журналист «Беларусь 1» Андрей Козлов назвал, кто станет новым председателем правления БАТЭ.
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