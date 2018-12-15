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В Ушачском районе рыбак на мотоцикле провалился под лед и утонул. Тело нашли спустя неделю

16.12.2018 18:42 — Разное | Партизан  
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Рыбак вместе мотоциклом провалился под лед в Ушачском районе, его нашли только неделю спустя.



На озере Рукшанское у агрогородка Глыбочка из воды извлекли тело утонувшего 49-летнего рыбака. Мужчина уехал на рыбалку неделю назад и пропал.

Поиски пропавшего рыбака все это время велись милицией и волонтерам, они осматривали окрестные водоемы. 11 декабря житель агргородка, отправившийся на рыбалку, увидел на льду следы мотоцикла, которые оборвались у полыньи, об этом сообщила газета «Партрыёт».

На льду также нашли шапку пропавшего рыбака, по которой и определили местоположение его тела, которое водолазам пришлось подымать с глубины около 8 метров.

 
 
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Рыбак вместе мотоциклом провалился под лед в Ушачском районе, его нашли только неделю спустя.
 
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