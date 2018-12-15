В Ушачском районе рыбак на мотоцикле провалился под лед и утонул. Тело нашли спустя неделю









На озере Рукшанское у агрогородка Глыбочка из воды извлекли тело утонувшего 49-летнего рыбака. Мужчина уехал на рыбалку неделю назад и пропал.





«Партрыёт» . Поиски пропавшего рыбака все это время велись милицией и волонтерам, они осматривали окрестные водоемы. 11 декабря житель агргородка, отправившийся на рыбалку, увидел на льду следы мотоцикла, которые оборвались у полыньи, об этом сообщила газета





На льду также нашли шапку пропавшего рыбака, по которой и определили местоположение его тела, которое водолазам пришлось подымать с глубины около 8 метров.