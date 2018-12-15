Епифаний рассказал о нюансах формирования новой церкви и перспективе взаимодействия с Московским патриархатом









Об этом митрополит Епифаний заявил журналистам в воскресенье, после служения литургии в Михайловском Златоверхом соборе.





Интерфакс-Украина . "Томос - тот документ, который нас оформит юридически, как автокефальную, независимую церковь. После этого документа мы будем формировать все соответствующие органы, которые будут управлять и участвовать в развитии церкви", - цитирует митрополита Епифания





Отвечая на вопрос, как Украинская церковь будет взаимодействовать с представителями Московского патриархата в Украине, митрополит Киевский и всея Украины отметил:





"Мы готовы принять их с братской любовью, взаимным уважением, забыть все обиды, которые были до сих пор...Если мы этого не забудем, то не сможем перевернуть эту страницу и писать уже новую историю УПЦ ... Нам нужно еще сделать очень много работы в направлении нашего единства. Сначала мы должны засвидетельствовать наше единство, чтобы среди нас царил мир и согласие. Когда это увидят другие, я верю, что они придут к нам и мы вместе будем строить Украинскую православную церковь", - добавил предстоятель Православной церкви Украины.





15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Украинской православной церкви. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.





На Собор были приглашены иерархи УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и УПЦ Московского патриархата.





Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.