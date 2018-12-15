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Главная ёлка страны засияла огнями в Минске
16.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В столице уже во всю засияла огнями главная ёлка страны. Дерево высотой 34 метра украсили инновационной гирляндой. Лампы-пиксели превратили неотъемлемый атрибут праздника в большой световой экран.
Вместе с главной ёлкой на Октябрьской площади огни зажглись ещё почти на 30 новогодних деревьях по всему городу. Отныне с наступлением сумерек Минск будет погружаться в рождественскую сказку.
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В столице уже во всю засияла огнями главная ёлка страны. Дерево высотой 34 метра украсили инновационной гирляндой. Лампы-пиксели превратили...
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