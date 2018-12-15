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Под Витебском автомобиль насмерть сбил мужчину
16.12.2018 19:28 — Разное | Аргументы и факты
Водитель легковушки «Ситроен Сахо» задел 61-летнего пешехода. Мужчина, сообщает
После столкновения пострадавший упал на дорогу, где его переехал следовавший за авто «Додж Калибер» под управлением 40-летней женщины.
В результате ДТП пешеход скончался на месте.
Водитель «Додж Калибер» более 30 раз привлекалась к административной ответственности, в большинстве случаев - из-за превышения скорости.
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Авария произошла 15 декабря ночью в нескольких километрах от областного центра.
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