Под Витебском автомобиль насмерть сбил мужчину

Водитель легковушки «Ситроен Сахо» задел 61-летнего пешехода. Мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на инспектора отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Василия ЧЕПИКА, шел в попутном направлении по проезжей части.

После столкновения пострадавший упал на дорогу, где его переехал следовавший за авто «Додж Калибер» под управлением 40-летней женщины.

В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Водитель «Додж Калибер» более 30 раз привлекалась к административной ответственности, в большинстве случаев - из-за превышения скорости.

Конфликт на дороге закончился порезанными шинами Подробнее