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Под Витебском автомобиль насмерть сбил мужчину

16.12.2018 19:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Под Витебском автомобиль насмерть сбил мужчину
Фото из открытых источников

Водитель легковушки «Ситроен Сахо» задел 61-летнего пешехода. Мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на инспектора отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Василия ЧЕПИКА, шел в попутном направлении по проезжей части. 

После столкновения пострадавший упал на дорогу, где его переехал следовавший за авто «Додж Калибер» под управлением 40-летней женщины. 

В результате ДТП пешеход скончался на месте.

Водитель «Додж Калибер» более 30 раз привлекалась к административной ответственности, в большинстве случаев - из-за превышения скорости. 

Под Витебском автомобиль насмерть сбил мужчину
Конфликт на дороге закончился порезанными шинами
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Ссылка на источник 64
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Авария произошла 15 декабря ночью в нескольких километрах от областного центра.
 
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