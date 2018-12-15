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Тамбовские рвутся к власти в Питере





Легализация банды

Проблемы Тамбовской ОПГ в девяностых-нулевых

Особенно популярной банду «тамбовских» в криминальном мире сделал журналист Невзоров. Впоследствии лидер ОПГ Кумарин даже стал его помощником в Госдуме.перенёсся в бандитский Петербург в то время, когда там царила власть преступников из Тамбова.В конце восьмидесятых будущий лидер Тамбовской ОПГуехал из Тамбова в Ленинград, где подружился с. Прошедший службу в армии и не нашедший работу Кумарин решил удариться в криминал и сколотить собственную банду. Вместе с новым другом они нашли выходцев из родного города и стали называть себя «тамбовскими».По прошествии некоторого времени в эту криминальную группировку стали набирать всех подряд. На место рождения не смотрели, лишь бы кандидаты были спортивными и крепкими. Поначалу Кумарин и компания примкнули к одной из влиятельных ОПГ Питера — Великолукской. С ними они занимались охраной напёрсточников и рэкетом среди мелких предпринимателей.В 1989 году «тамбовские» оказались втянуты в криминальные разборки с Малышевской ОПГ. Случилась массовая перестрелка. После неё под следствием оказались 72 «тамбовца», получивших маленькие сроки или вовсе отпущенные из зала суда. На приговор повлияло то, что на гособвинителя было совершенно покушение. Видимо, испугавшись, судья вынес всем мягкие приговоры.Из-за перестрелки и своей деятельности «тамбовские» попали в поле зрения известного журналиста. Он снял про них несколько репортажей, что повысило популярность группировки в криминальных кругах.После громкого дела с «малышевскими» «тамбовские» отделились от Великолукских и начали работать сами. В группировку стали брать бывших военных и спортсменов, число бандитов приблизилось к 500. Среди тогдашних лидеров Тамбовской ОПГ оказался, ставший после депутатом Госдумы. Под влиянием «тамбовцев» был весь Санкт-Петербург и близлежащие области. Под «крышей» оказались влиятельные бизнесмены и политики. Не чурались Кумарин и Тамбовская ОПГ и сутенёрского бизнеса. Они владели несколькими казино, занимались поставками леса за границу и ввозом различной техники.Налаженные связи с депутатами Санкт-Петербурга помогли Кумарину стать крупным бизнесменом. За короткое время под его властью оказались топливные и энергетические компании города. Впоследствии они были объединены в «Петербургскую топливную компанию». Сам Кумарин взял фамилию своей матери и стал Барсуковым. Также бойцы Кумарина-Барсукова стали работать в официальных ЧОПах, охраняющих подконтрольные компании.В конце девяностых многие из влиятельных участников тамбовской банды были посажены за решётку или застрелены. Сам Барсуков в это время начал говорить, что он отошёл от дел в криминальной группировке. Он стал больше заниматься бизнесом и благотворительностью. Но, несмотря на отставку с поста лидера Тамбовской ОПГ, Барсукову всё-таки инкриминировали несколько обвинений.В частности, в 2009 его обвинили в покушении на убийство, мошенничество и в рейдерских захватах. В результате суда его приговорили к штрафу в 1 000 000 рублей и к 14 годам тюрьмы. Но после нескольких пересмотров дела в 2014 году Кумарин-Барсуков был признан невиновным. А в 2016 состоялся новый суд по делу об убийстве, на котором бывшего лидера влиятельной ОПГ Санкт-Петербурга признали-таки виновным. Ему назначили 23 года лишения свободы.