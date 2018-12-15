В Подмосковье обнаружили тела пяти человек

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ТАСС

Инцидент произошел в деревне Шестово. Собеседник агентства уточнил, что признаков насильственной смерти обнаружено не было. Изначально предполагалось, что они могли скончаться от отравления суррогатным алкоголем. Однако наиболее вероятной причиной смерти, как полагают следователи, стала утечка бытового газа.В начале декабря текущего года в отеле Four Seasons, располагающемся в центре Москвы, обнаружили тело 39-летнего постояльца. Мужчина лежал на полу в расстегнутой одежде. На столике стояла тарелка с неизвестным порошком.Известно, что умерший прибыл в Москву из Костромы. Ранее он был судим за хранение наркотиков. По данным полиции, он скончался из-за отравления алкоголем.