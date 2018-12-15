Кровавый лог. 18-летняя студентка решила срезать путь и попала в руки жестокого насильника

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Несмотря на то, что лог, по которому течет небольшая речушка Данилиха, пользуется дурной славой, тропинка по нему остается востребованной: жители Свердловского района, которые работают или учатся в Дзержинском районе пользуются этим путем, чтобы сократить путь и не ездить на общественном транспорте.Так поступила и 18-летняя студентка ПГНИУ. 11 декабря девушка спешила на пары. Она вышла из своего дома в Свердловском районе около половины десятого утра и пошла через лог. Когда студентка переходила Данилиху по узкому мостику, ее окликнул незнакомец.обратился к студентке мужчина.У студентки такой суммы не нашлось, она вежливо отказала незнакомцу и заторопилась дальше. Мужчина пошел за ней. Улучив удобный момент, злодей набросился на девушку, схватил ее за волосы и потащил в гаражи, стоящие по улице Елькина.То, что подонок совершил за гаражами с 18-летней студенткой, на сухом языке уголовного кодекса называется «изнасилование и иные действия сексуального характера». Насильник издевался над несчастной девушкой почти полчаса, а потом бросил свою истерзанную жертву и убежал.Придя в себя, студентка сразу же сообщила о произошедшем в полицию. На место нападения выехала следственно-оперативная группа, которая вместе с потерпевшей изъяла следы совершения преступления, в течение нескольких часов полицейские составили примерный портрет насильника. Данные прогнали по базе, после чего преступника удалось опознать и задержать. Им оказался 36-летний рецидивист. Всего пару недель назад подонок освободился из колонии, где отбывал очередной срок за грабеж и разбой.Оказалось, что насильник в тот же день напал на еще одну пермячку на территории Ленинского района города. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.Следователи напоминают, что находиться в безлюдных местах в одиночку очень опасно. В том же логу около года назад произошло жестокое убийство. Пермяк поплатился жизнью за то, что не дал закурить, – сообщает телеканал «Рифей».