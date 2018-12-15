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Кровавый лог. 18-летняя студентка решила срезать путь и попала в руки жестокого насильника

16.12.2018 18:54 — Разное | UDF  
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Иллюстрация с сайта v-kurse.ru
Лог на границе Дзержинского и Свердловского районов Перми имеет славу «проклятого места» - там периодически происходят грабежи, изнасилования или убийства. Все заботливые родители настоятельно советуют своим дочерям обходить этот лог стороной…

Несмотря на то, что лог, по которому течет небольшая речушка Данилиха, пользуется дурной славой, тропинка по нему остается востребованной: жители Свердловского района, которые работают или учатся в Дзержинском районе пользуются этим путем, чтобы сократить путь и не ездить на общественном транспорте.

Так поступила и 18-летняя студентка ПГНИУ. 11 декабря девушка спешила на пары. Она вышла из своего дома в Свердловском районе около половины десятого утра и пошла через лог. Когда студентка переходила Данилиху по узкому мостику, ее окликнул незнакомец.

– Девушка, а девушка, у вас не будет 30 рублей? – обратился к студентке мужчина.

У студентки такой суммы не нашлось, она вежливо отказала незнакомцу и заторопилась дальше. Мужчина пошел за ней. Улучив удобный момент, злодей набросился на девушку, схватил ее за волосы и потащил в гаражи, стоящие по улице Елькина.

То, что подонок совершил за гаражами с 18-летней студенткой, на сухом языке уголовного кодекса называется «изнасилование и иные действия сексуального характера». Насильник издевался над несчастной девушкой почти полчаса, а потом бросил свою истерзанную жертву и убежал.

Придя в себя, студентка сразу же сообщила о произошедшем в полицию. На место нападения выехала следственно-оперативная группа, которая вместе с потерпевшей изъяла следы совершения преступления, в течение нескольких часов полицейские составили примерный портрет насильника. Данные прогнали по базе, после чего преступника удалось опознать и задержать. Им оказался 36-летний рецидивист. Всего пару недель назад подонок освободился из колонии, где отбывал очередной срок за грабеж и разбой.

Оказалось, что насильник в тот же день напал на еще одну пермячку на территории Ленинского района города. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, передает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи напоминают, что находиться в безлюдных местах в одиночку очень опасно. В том же логу около года назад произошло жестокое убийство. Пермяк поплатился жизнью за то, что не дал закурить, – сообщает телеканал «Рифей».

 
 
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Лог на границе Дзержинского и Свердловского районов Перми имеет славу "проклятого места"
 
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