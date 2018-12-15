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У Нострадамуса было 5 тревожных пророчеств на 2019 год. Вот они
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Часть этих пророчеств кажется как никогда реальной, пишет
3 мировая война
В течение нескольких лет люди думали, что его предсказание о Третьей мировой войны сбудется. Многие утверждают, что это — неизбежно в 2019 году. Некоторые европейские страны будут сталкиваться с наводнениями в очень экстремальных объемах, а усиление религиозного экстремизма в разных регионах мира приведет к большому беспорядку.
Изменение климата
Нострадамус предупредил, что «мы увидим, как вода поднимается, а Земля исчезает под ней». Пророк писал, что политические лидеры, наконец, придут к какому-то соглашению относительно сокращения загрязнения.
Люди начнут разговаривать с животными
Хотя это одно из наименее вероятных пророчеств Нострадамуса на 2019 год, кажется, что животные и люди будут понимать друг друга. Он сказал: «Свиньи станут братьями человеку».
Большое землетрясение
Он фактически предсказал, что в 2019 году на территории США будет сильное землетрясение. Возможно, это даже может стать величайшим стихийным бедствием в истории США.
Люди наконец-то смогут жить до 200 лет
Нострадамус говорил, что где-то в текущем периоде времени «достижения медицины повысят ожидаемую продолжительность жизни людей, по крайней мере, до 200 лет».
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Над Нострадамусом часто шутят, но у него есть важные сообщения о будущем 2019 годе.
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