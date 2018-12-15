У Нострадамуса было 5 тревожных пророчеств на 2019 год. Вот они



Иллюстративное фото

3 мировая война

Изменение климата

Люди начнут разговаривать с животными

Большое землетрясение

Люди наконец-то смогут жить до 200 лет

Часть этих пророчеств кажется как никогда реальной, пишет. Похоже, что 2019 год будет годом землетрясений, ураганов и разочарований во многих отношениях, которые мы не могли себе и представить.В течение нескольких лет люди думали, что его предсказание о Третьей мировой войны сбудется. Многие утверждают, что это — неизбежно в 2019 году. Некоторые европейские страны будут сталкиваться с наводнениями в очень экстремальных объемах, а усиление религиозного экстремизма в разных регионах мира приведет к большому беспорядку.Нострадамус предупредил, что «мы увидим, как вода поднимается, а Земля исчезает под ней». Пророк писал, что политические лидеры, наконец, придут к какому-то соглашению относительно сокращения загрязнения.Хотя это одно из наименее вероятных пророчеств Нострадамуса на 2019 год, кажется, что животные и люди будут понимать друг друга. Он сказал: «Свиньи станут братьями человеку».Он фактически предсказал, что в 2019 году на территории США будет сильное землетрясение. Возможно, это даже может стать величайшим стихийным бедствием в истории США.Нострадамус говорил, что где-то в текущем периоде времени «достижения медицины повысят ожидаемую продолжительность жизни людей, по крайней мере, до 200 лет».