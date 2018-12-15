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Цены на крепкий алкоголь в Беларуси с понедельника могут измениться

16.12.2018 18:38 — Разное | UDF  
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Фото: © Белновости
С 17 декабря цены на крепкую алкогольную продукцию в белорусских торговых точках могут измениться.

С завтрашнего дня вступит в силу постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) от 19 октября 2018 года. Речь идет о постановлении № 80 «О внесении изменения в постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь».

Постановлением вносится единый уровень торговых наценок на все виды продукции любых производителей алкогольных напитков на одном торговом объекте.

Таким образом, сам владелец торговой точки теперь сможет самостоятельно устанавливать ценовой уровень. При этом в соответствии с постановлением установлены предельные минимальные цена на алкогольную продукцию крепостью выше 28%. Постановление МАРТ направлено на то, чтобы создать равные конкурентные условия для всех производителей алкоголя.

 
 
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С 17 декабря цены на крепкую алкогольную продукцию в белорусских торговых точках могут измениться.
 
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