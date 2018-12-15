Порошенко призвал СБУ проверить всех украинских госслужащих на наличие родственников с гражданством РФ, акцентировав внимание на силовиках

Президент Украины Петр Порошенко обратился к главе СБУ Василию Грицаку с тем, чтобы Департамент контрразведки спецслужбы проверил государственных служащих на предмет наличия родственников с российским гражданском и в случае наличия на это оснований, такие чиновники будут привлечены к ответственности вплоть до увольнения.

"У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе и правоохранительных органов, которые имеют родственников в Крыму. Я обратился к главе СБУ Василию Грицаку для того, чтобы украинская контрразведка осуществила проверку сведений всех государственных служащих, поставив приоритет правоохранительных и следственных органов", - сказал П.Порошенко на пресс-конференции в воскресенье в Киеве, отвечая на вопрос об установлении СБУ факта российского гражданства у первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Он подчеркнул, что как только проверка будет завершена и будут основания привлечь к ответственности каких-либо госслужащих, вплоть до их увольнения, он предпримет все необходимые шаги.