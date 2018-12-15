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Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

16.12.2018 19:52 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. На неделе Беларусь с официальным визитом посетил президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Состоялись переговоры с Александром Лукашенко, в белорусской столице открылось посольство Судана.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Новый этап в развитии белорусско-суданских отношений начался в 2017 году – во время официального визита главы белорусского государства в Судан. Товарооборот пусть пока и небольшой – за первое полугодие 2018 года составил немногим более 10 миллионов долларов, но стороны условились делать всё, чтобы его существенно увеличить.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Страна с самой жаркой столицей в мире, крупнейший импортер гуммиарабика для изготовления лекарств и красок, а еще государство с самым большим количеством пирамид и место, богатое на полезные ископаемые. Есть всё: от углеводородов до драгоценных металлов. В первую очередь, здесь «золотой» потенциал.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Анастасия Иванникова, корреспондент:
Многое о Судане рассказывает национальный флаг. Все четыре цвета – традиционные панарабские. Подобный триколор также встречается на флагах других арабских государств: таких как Египет, Йемен, Иран. Красный цвет символизирует борьбу за независимость, белый означает мир и свет, а вот зеленый – ислам, а еще земледелие и плодородие.

И, кстати, чтобы земледелие приносило еще большую прибыль, а плодородие било все рекорды, суданские партнеры и решили посетить Беларусь. Как потом будут не раз говорить: приехали за техникой, опытом и технологиями. Тем более сельское хозяйство – основа экономики Судана: 80 % работающих и почти треть ВВП.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Помехой не стал даже холодный погодный сюрприз – на термометре ведь 0 градусов. И это после 30-градусного Хартума. Хороший экстрим, как скажет потом белорусский Президент. Но суданский лидер подготовился основательно. По трапу самолета Омар Хасан Ахмед аль-Башир будет спускаться в теплой шубе.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

В свою очередь, и мы градус на переговорах добавили. На теплом, радушном приеме даже камин добавлял теплоту.

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Импульсом в развитии двусторонних отношений, конечно, стал визит нашего Президента в Хартум в январе 2017 года. В итоге впервые на суданский рынок были выведены некоторые образцы современной белорусской техники – карьерные самосвалы, зерноуборочные комбайны, энергонасыщенные тракторы.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

При этом поставки сопровождаются обучением суданских специалистов. Хорошие результаты отражаются в цифрах. Министр промышленности рассказывает: за 10 месяцев мы в разы перекрыли весь годовой экспорт 2017 года. В планах – сборочное производство. Трудности есть. Но, как говорится, простых рынков не бывает.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Павел Утюпин, министр промышленности Республики Беларусь:
Белорусский металлургический завод поставляет туда продукцию: тракторы, продукцию МАЗа, «Гомсельмаша». Мы сейчас в активной проработке с нашими дилерами, нашими потенциальными суданскими партнерами для того, чтобы увеличивать поставки.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Анастасия Иванникова:
А вот таких «Беларусов» в Судане уже знают. С этой африканской страной Минский тракторный завод сотрудничает уже 15 лет. Благодаря нынешнему визиту портфель договоренностей пополнился. Ждать можно и новые поставки, и новые модели.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

К примеру, в 2019 году в Судане ждут 102 единицы. Договор подписали во время визита. Наших надежных «Беларусов» в Судане любят. В 2018 году тракторов отгрузили более чем на 2,5 миллиона долларов, в 2019 – рассчитываем и вовсе на 3,5.

А ведь история дружбы началась почти 70 лет назад. Пиковые поставки были в 80-е. Сейчас ставку делаем на энергонасыщенные тракторы. А это от 120 лошадиных сил.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Сергей Авраменко, и.о. заместителя генерального директора ОАО «Минский тракторный завод» по маркетингу – маркетинг-директора:
В 2017 году мы на испытания поставили трактор в 200 лошадиных сил. Это связано с условиями сертификации тракторов, то есть они должны пройти наработку определенную, и местные органы сертификации выдают допуск на поставку данной техники в Республику Судан. В январе-феврале должны закончиться испытания.

О промышленных перспективах скажет и наш Президент. В ближайшее время в Судане создать хотим настоящий машиностроительный центр, чтобы собирать там тракторы, автомобили и строительную технику.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Главное, ликвидировать препятствия – в первую очередь, налоговые. И по этому пути две страны идут.

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А тем временем, Ашраф Мадани рассказывает про еще один совместный проект – уже сельскохозяйственный. Говорит, что белорусским партнерам доверяет. Тем более со страной знаком не первый год. Учился здесь в вузе, теперь работает. А вот курирует суданский бизнесмен поставку в эту африканскую страну наших зернохранилищ. Контракты заключили два предприятия. К примеру, смолевичское поможет сохранить 500 тысяч тонн зерна.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Ашраф Мадани, руководитель предприятия (Судан):
Был заключен контракт на 1 миллион тонн, но потребность Судана достигает 5 миллионов.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Сергей Ус, директор предприятия по производству зернохранилищ силосного типа:
Люди сегодня там зерно хранят в земле. Выкапывается яма, туда сыпется зерно, землей закрывается. И потом его оттуда достают. Понятно, что важность этих зернохранилищ там не только с точки зрения хранения зерна, но и с точки зрения эпидемиологии.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Благодаря таким договоренностям стратегические запасы зерна в Судане нарастить можно будет в три раза. А вот завершат весь комплекс работ к 2020 году. И ведь таких проектов немало. В числе перспективных – создание совместных предприятий по производству мясной и молочной продукции, выращиванию овощей.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:
Возле Хартума было отведено 300 гектаров земли для последующего освоения и создания овощеводческого хозяйства по принципу Республики Беларусь, с производством тех необходимых овощей, в которых нуждается именно Судан. Поэтому этот вопрос еще в проработке.

Делиться будем и своими сельскохозяйственными ноу-хау.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Сергей Демков, директор совместного предприятия по добыче и глубокой переработке торфа:
Мы верхний слой песка сняли, перемешали с нашим сухим продуктом. Высадили все деревца.

В 2017 году такие яркие пейзажи смогли «оживить» мировые конюшни Дубая. В планах на будущий – уже суданский колорит. Эта уникальная технология озеленения пустынь – «ЭридГроу» (или по-простому – «Растущий в засухе») – основана на глубокой переработке торфа. В арабских странах она применяется уже более 10 лет. Очередь за Африкой. А точнее, Суданом, который, кстати, обеспечивать будет резко возросшие потребности арабского региона. Контракт на 5 миллионов евро уже заключили.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Сергей Демков:
Арабские страны приняли такое постановление – профинансировать африканский регион, близкий к ним, с более подходящими почвами для выращивания и поставок травы для питания сельскохозяйственных животных, на их рынок.

Мы будем поставлять нашу продукцию. Плюс наши специалисты выйдут на место и обучат.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Как видим, визит получился продуктивным. Подписано также совместное заявление двух президентов и различные соглашения. Но самое главное в двустороннем диалоге – мы не ограничиваемся простым обменом товарами, а внедряем так называемый проектный подход.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Продвигаем наши услуги, технику и оборудование в рамках различных инициатив. Среди них и перспективный проект по разведке и добыче золота.

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И, кстати, все эти договоренности воплощать в жизнь теперь будет проще. Прямо в центре белорусской столицы появился уникальный уголок этой африканской страны – посольство Судана. В планах и ответный дипломатический ход. Беларусь намерена открыть свое посольство в Судане. А это уж точно означает – контакт есть.

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь

Заключение соглашений и открытие суданского посольства в Минске. Итоги визита президента Судана в Беларусь
 
 
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Новости Беларуси. На неделе Беларусь с официальным визитом посетил президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Состоялись...
 
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