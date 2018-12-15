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«Никто еще не видел королеву в таком гневе»: Елизавета отчитала Меган Маркл — СМИ

16.12.2018 19:34 — Разное | Партизан  
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После того, как Кейт Миддлтон в одиночестве посетила Букингемскский дворец, появилась информация о том, что королева Елизавета II вызвала к себе Меган Маркл и сурово ее отчитала. Об этом пишут американское издание Star и австралийское New Idea.



Как утверждает некий инсайдер, личный секретарь королевы организовал встречу Ее Величества с беременной герцогиней Сассекской. «Это был настоящий выговор… Королева сказала Меган, что она „уничтожает Гарри“, становясь между ним и его братом Уильямом с его женой Кейт. Никто во дворце еще не видел королеву в таком гневе!» — сообщает источник.

Встреча королевы с герцогиней произошла на фоне сообщений о вражде между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, в том числе о том, что Меган довела Кейт до слез, а также о том, что она грубо обошлась с помощниками герцогини Кембриджской. После этого Кейт заявила, что такое поведение неприемлемо. «Это мой персонал и я сама с ними разговариваю», — заявила жена принца Уильяма супруге принца Гарри.

Как известно, Гарри и Меган сейчас готовится к переезду из Кенсингтонского дворца, где они жили по соседству с Кейт и Уильямом, в загородное имение Фрогмор-хаус.

«Это полный хаос. Все надеялись, что семьи принцев будут жить в гармонии. Но они становятся лишь все более отстраненными…» — утверждает инсайдер.

Все это не делает 92-летнюю королеву счастливее. «Для Меган установили новые правила, в число которых входит не расстраивать Кейт и Уильяма, а также их сотрудников», — пишет пресса. Меган была ошарашена, но покинула королеву с гордо поднятой головой.


 
 
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После того, как Кейт Миддлтон в одиночестве посетила Букингемскский дворец, появилась информация о том, что королева Елизавета II вызвала к себе Меган Маркл и...
 
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